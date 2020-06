Padova Pride Village 2020, ecco tutto il programma della 13esima edizione

Come annunciato 48 ore fa, il 1 luglio riparte il Padova Pride Village con la sua tredicesima edizione. Anche in piena pandemia, da luglio a settembre ci sarà spazio per un ricco programma di musica, concerti ed eventi culturali all’insegna del divertimento e dell’affermazione dei diritti civili. Si inizia con Vladimir Luxuria, premiata come “Persona LGBT dell’Anno” nonché madrina di questa stagione numero 13. Alessandro Zan, fondatore del Festival, ha così celebrato l’attesa e tutt’altro che scontata apertura.

Solo poche settimane fa, con l’aggravarsi della situazione generale dovuto alla pandemia Covid, anche il Padova Pride Village sembrava per quest’anno allontanarsi. Tuttavia, grazie alla competenza, alla serietà e all’esperienza di una squadra che lavora insieme da oltre 10 anni, che voglio ringraziare, anche in questa estate 2020 tutta particolare il Padova Pride Village potrà aprire le sue porte. Questa tredicesima edizione è stata programmata e concepita all’insegna della sicurezza, in costante contatto con le autorità competenti per garantire il pieno rispetto delle norme anti-covid e dunque l’incolumità di avventori e operatori. Il nostro Pride Village, ormai il più grande festival LGBT+ italiano e che orgogliosamente consideriamo un tutt’uno con la città di Padova, potrà tornare a essere non solo un luogo di socialità e divertimento, ma anche uno spazio di difesa ed elaborazione dei diritti civili. Diritti che sono al centro del dibattito politico, con il ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, di cui sono relatore. Dal Padova Pride Village arriverà un messaggio di democrazia e libertà, ma più deciso e forte che mai, soprattutto nei confronti delle frange più reazionarie della società che si stanno già mobilitando contro questo traguardo fondamentale di civiltà.

Il Pride Village coprirà quest’anno un’area esterna di 10.000 metri quadrati che ospiteranno i nuovi allestimenti della kermesse. Per l’aperitivo e il dopo cena potrà scegliere tra quattro bar e una caffetteria. Oltre al grande palco esterno che ospiterà la discoteca, quest’anno è stato preparato al centro dell’area anche un palco più piccolo che sarà collegato in filodiffusione con tutto il Village in modo da consentire la partecipazione agli eventi musicali e culturali, senza per questo creare assembramenti. Il Padova Pride Village ha, infatti, elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. Anche l’ingresso all’area della discoteca sarà contingentato e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Oltre agli uomini della security, l’organizzazione ha coinvolto quest’anno un gruppo di volontarie e volontari che aiuteranno il pubblico ad attenersi al comportamento corretto. Nelle serate di maggiore affluenza sarà presente la Croce Bianca di Vicenza. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.

PROGRAMMA – CULTURA E SPETTACOLI

“Questa sarà un’estate sicuramente diversa, perché l’inverno è stato diverso, è stato tosto e ha mutato la gente, gli animi, il tessuto sociale ed economico che tengono in piedi la nostra società”, ha sottolineato Lorenzo Bosio, Direttore Artistico del Pride Village. “Anche in questo periodo difficile, abbiamo tuttavia lavorato perché il Pride Village potesse diventare la casa delle vacanze estive di tutti i cittadini, offrendo intrattenimento, musica, riflessione, cultura, colore, condivisione e sensibilizzazione creando un ambiente sicuro e tutelato. Questo è tuttavia anche un anno importante per la comunità LGBT+, che è chiamata a supportare con il proprio impegno gli importanti cambiamenti legislativi che sono in discussione in Parlamento. Per questo abbiamo chiesto agli artisti e agli scrittori che saranno con noi in questa edizione di impegnarsi perché la richiesta di diritti che parte dal Village arrivi in tutte le parti d’Italia e diventi sempre più forte il coro di voci che chiede di tutelare la libertà di ogni persona di poter camminare per strada e di vivere una vita libera e senza più paura”.