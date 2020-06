Padova Pride Village 2020, si comincia il 1 luglio – madrina Vladimir Luxuria

Mercoledì 1 luglio dalle ore 19 aprono ufficialmente i cancelli della tredicesima edizione del Padova Pride Village, pronto a partire anche in un’estate segnata dal Coronavirus.

La lunga estate padovana, dal mercoledì alla domenica, si tingerà dei colori più solari, con musica, spettacoli, show e disco, rispettando le prescrizioni e dandovi un’area sicura, ma amichevole come sempre.

Madrina d’eccezione Vladimir Luxuria, mentre la sigla della manifestazione saeà “Faccio la brava” di DJ Matrix, Cristina D’Avena e Amedeo Preziosi. Dopo la cerimonia di apertura si ballerà fino alle 2 del mattino con tutta l’animazione e in consolle Mattia Benassi, e soprattutto con tutti i riguardi del caso.

Il Padova Pride Village, che rimarrà aperto dal mercoledì alla domenica, con ingresso sempre gratuito fino alle ore 21, ha infatti elaborato con le autorità preposte e in conformità alle direttive regionali e ministeriali un piano di straordinario anti Covid per garantire la completa sicurezza dei propri ospiti. Gli accessi al Village, che quest’anno si svolgerà esclusivamente all’aperto, saranno controllati e sarà possibile accedere solamente previa misurazione della temperatura corporea. L’area discoteca sarà contingentata e prevederà l’uso della mascherina e il rispetto delle distanze di sicurezza. Non sarà possibile consumare direttamente al banco, una volta ricevuta la propria ordinazione, sarà possibile usufruire dei posti disponibili sui plateatici oppure uscire dall’area bar. L’intera area sarà sanificata periodicamente e i bagni, che saranno accessibili solo con mascherina addosso, igienizzati continuamente con un presidio fisso. All’ingresso e in prossimità di ogni bar e ristorante sarà disponibile, inoltre, il disinfettante per le mani. Sarà premura inoltre dell’organizzazione aggiornare le misure di prevenzione al contagio qualora queste subissero dei cambiamenti.