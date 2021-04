Padova, il sindaco sostiene il DDL Zan: “provvedimento di buon senso e civiltà”

< 1 minuto di lettura

Da 4 anni sindaco di Padova, Sergio Giordani ha voluto pubblicamente sostenere la legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

Prevenire e contrastare le violenze e le discriminazioni basate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità. Questo ci si propone di fare con la legge Zan. Cose di buon senso, cose necessarie, cose urgenti. Propositi che non solo non tolgono nulla a nessuno ma anzi metteranno un argine a brutali violenze, abietti bullismi e odiose discriminazioni. Sono tanti gli episodi anche gravi ed efferati a cui abbiamo assistito e un paese moderno deve impegnarsi ad impedirli. Auspico quindi che si proceda anche dentro un clima per quanto possibile bipartisan alla calendarizzazione e alla votazione di questo, che ripeto, è un provvedimento di buon senso e civiltà. Garantire le libertà personali e i diritti individuali, come ha detto anche il Presidente Luca Zaia, è una cosa naturale e corretta, si lavori quindi coralmente per fare assieme un passo avanti verso una normale conquista democratica.