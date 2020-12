Padre omofobo pizzicato in un’orgia gay, la denuncia TikTok del figlio è virale

Milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Il tiktoker Zephryn, in un nuovo popolare meme che sfrutta il coro di Bad Romance di Lady Gaga in crescendo, ha raccontato quanto capitato in famiglia. Diapositiva dopo diapositiva, la clamorosa storia è diventata virale.

In un primo ‘coro’, Zephryn ha rivelato come sua sorella bisessuale sia stata cacciata di casa dal padre omofobo all’età di 16 anni. Successivamente, dinanzi al suo stesso coming out avvenuto all’età di 15 anni, anche Zephryn è stato cacciato da casa dal papà omofobo, rimanendo in strada al freddo al gelo per due giorni. Poi, improvviso, il colpo di scena. Il papà ha cambiato lavoro e ha dato il suo vecchio laptop al nipote, lasciando la sua mail registrata insieme alla lista craigslist. A quel punto è partita un’indagine tra i segreti del paparino, che si vendeva per fare sesso gay nelle pagine secondarie di Craiglist. E non è tutto. Tramite Grindr, Zephryn ha ricevuto anche una foto di suo papà in un’orgia gay. Straordinario il finale.

Io e le mie sorelle abbiamo messo tutte le prove nelle calze di Natale della famiglia la mattina di Natale 2017.

https://www.tiktok.com/@zephryn/video/6901910923162750213?lang=it