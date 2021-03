“Così ho accettato mia figlia trans dopo anni di negazione”, il commovente discorso di papà Brandon – VIDEO

2 minuti di lettura

L’avvocato Brandon Boulware ha condiviso la sua storia mentre discuteva della legge House Joint Resolution 53 del Missouri, la quale prevede che una persona debba competere in squadra di qualsiasi sport in base al sesso assegnato alla nascita. Questo vuol dire che sua figlia trans non potrebbe gareggiare nella squadra femminile, poiché il genere assegnato è quello maschile.

La proposta dei repubblicani del Missouri è solo l’ultimo attacco alla comunità trans, degna dei paesi conservatori come Polonia e Ungheria.

Per anni, Brand Boulware e sua moglie hanno obbligato la ragazza a vestire con un indumenti da maschio, a tagliarle i capelli corti, e farla giocare con “giocattoli da maschio“.

Durante l’audizione contro questa legge transfobica, l’avvocato si è chiesto per quale motivo abbia così a lungo negato l’identità della figlia trans:

Per proteggere mio figlio … e, a dire il vero, l’ho fatto anche per proteggere me stesso. Volevo evitare quelle inevitabili domande sul motivo per cui mio figlio non sembrava e non si comportava come un ragazzo.