Paola Turci: “Sono lesbica e anche etero. Se mi piace una donna, sto con una donna”

Presunta compagna di Francesca Pascale dall’inizio della scorsa estate, Paola Turci ha rotto il silenzio in cui si era trincerata negli ultimi mesi rilasciando un’interessante intervista al settimanale F.

“I pettegolezzi li detesto. In questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento”, ha confessato la cantante, che ha così dovuto affrontare l’inatteso gossip, immancabilmente legato alla storia con l’ex di Silvio Berlusconi. “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente normale, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?”.

Turci, oggi 56enne e dal 2010 sposata con Andrea Amato, se ne frega quindi delle opinioni altrui, com’è giusto che sia. La cantante ha poi parlato proprio orientamento sessuale.

Avevo 20 anni quando mi dissero: ‘Si dice che stai con Gianna Nannini‘. Con un po’ di vergogna devo ammettere che, allora, non sapevo neppure che cosa significasse essere omosessuale. Un noto tennista italiano mi vide mentre suonavo in un piano bar e disse: ‘Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica’. Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna.

Un cambio di passo rispetto a fine 2018, quando Paola, ospite del programma “Belve”, disse «dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma essere definita un’icona lesbo non mi dispiace».