Papà chiede consigli dopo aver visto suo figlio baciare un ragazzo: “Come posso aiutarlo a fare coming out?”

Dopo aver visto suo figlio adolescente baciare un altro ragazzo, un padre si è rivolto a Reddit per chiedere consigli agli utenti della piattaforma su come gestire quanto accaduto.

L’uomo era in auto, alla guida, quando gli è capitato di vedere per puro caso suo figlio di 16 anni baciare quello che lui ha sempre considerato il suo “migliore amico”.

“Non l’ho detto a mia moglie perché probabilmente lo odierebbe per questo“, ha scritto il papà. “Ma come potrei mai odiarlo?”. “Lo amo davvero. Dopotutto è mio figlio. E non mi dispiace che sia gay. La mia domanda è come possa aiutarlo a fare coming out, e cosa dovrei dirgli nell’affrontare sua madre?”.

Gli utenti di Reddit hanno travolto l’uomo di ottimi consigli. “Non lo affronterei“, ha scritto una persona. “Te lo dirà quando sarà pronto.”

“Se non te l’ha detto, non affrontarlo. Lascia che sia lui a venire da te. Ma inizia una conversazione sulle persone gay“, ha scritto un altro. “Questo mostrerà a tuo figlio che non deve aver paura di parlare di questo genere di cose insieme a te.”

“Fai esattamente quello che faresti se lo vedessi baciare una ragazza“, ha aggiunto una terza persona. “Non essere omofobo e non vergognarti di ciò che hai visto. Normalizzalo“.

Successivamente, nel corso di un aggiornamento il papà ha confessato di aver detto a suo figlio di averlo visto in strada, tra le braccia di un ragazzo. Il 16enne gli ha confermato che lui e il suo migliore amico sono, in effetti, una coppia. “Mi ha detto da quanto tempo stanno insieme, quanto sia felice e abbiamo parlato di relazioni”, ha scritto il padre. “Poi mi ha chiesto se avessi detto alla mamma che li avevo visti. Gli ho solo detto che non l’avrei mai fatto alle sue spalle, e che lui può dirmi tutto”.

La conversazione non è stata imbarazzante e suo figlio è stato “davvero felice” di parlarne insieme a lui. “È semplicemente una cosa fantastica vedere tuo figlio crescere”, ha concluso l’uomo.

