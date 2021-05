L’attore Paulo Gustavo stroncato dal Covid-19: lascia il marito e due figli

2 minuti di lettura

Paulo Gustavo era un attore e comico brasiliano molto conosciuto. È morto martedì 4 maggio, dopo quasi due mesi di Covid-19. Lascia un marito e i suoi due bambini.

Il 42enne ha scoperto di essere positivo al coronavirus a marzo, e il 13 dello stesso mese è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Copa Star Hospital di Rio de Janeiro. Dopo una settimana dal ricovero è stato intubato, ma le condizioni non sono mai migliorate.

Nato e cresciuto a Niteroi (comune brasiliano), Paulo Gustavo ha fatto coming out con tutti da giovanissimo. Sposato dal 2015 con Thales Bretas, il suo dermatologo, 4 anni dopo le nozze sono diventati i papà di Romeu e Gael, avuti tramite GPA.

A dare notizia della morte di Paulo Gustavo è stato il marito Thales.

È ancora molto difficile elaborare tutto ciò che è accaduto negli ultimi giorni. La nostra passeggiata doveva essere lunga! Bella com’era stata … così felice! Quanto sono stato felice in questi ultimi 7 anni per aver avuto il privilegio di vivere con te! Come ho imparato, quanto sono cresciuto!

Spero di poter trasmettere un po’ della tua generosità, affetto, gioia e amore. Sei un uragano! Una stella che ha brillato molto qui sulla Terra, e brillerà ancora di più nel cielo, sempre attenta alla nostra famiglia!

Ti amo così tanto … e ti amerò per sempre, per il resto della mia vita! Non riesco a dire quanto eri ed sei importante per me e per il mondo. E continuerà ad esserlo, per sempre.

Chiedo scusa ad amici e fan per non aver potuto elaborare tutto come vorrei e rispondere a tutti. Sto vivendo un turbine di sensazioni. Grazie per le energie positive e le preghiere.

Ho ricevuto tanto amore, spero in un momento più opportuno di poterlo ricambiare! Baci.