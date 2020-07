Piacenza, trans denuncia: minacciata e costretta a rapporti sessuali con i Carabinieri coinvolti nello scandalo

Il caso dei Carabinieri di Piacenza non si arresta. Oltre allo spaccio di droga, alle torture e al favoreggiamento della prostituzione, arriva anche la denuncia di una donna transessuale, Francesca, minacciata di essere rispedita in Brasile o picchiata, se non avesse fatto quello che i Carabinieri le ordinavano.

A minacciare Francesca, la quale ha chiesto di testimoniare contro gli imputati davanti al pubblico ministero che segue le indagini, sarebbe stato il maresciallo Marco Orlando, ora agli arresti domiciliari. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Francesca sarebbe stata picchiata all’interno della Caserma Levante di Piacenza, e costretta a fare sesso con i militari. Dalle indagini, sembra che un’intercettazione confermi la versione della donna. Nelle telefonata, si sente chiaramente Peppe Montella che parla con Salvatore Cappellano dei festini a base di droga e escort, sempre all’interno della Caserma.

Minacce e botte se non si faceva come ordinavano i Carabinieri di Piacenza

Francesca ha dovuto sottostare ai militari per evitare di essere ulteriormente picchiata, sotto le costanti minacce del tipo “Se non collabori ti f*tto“. Oppure: “Se non collabori ti rispedisco in Brasile“. Ma non è finita qui: il racconto della donna prosegue: “Diceva che dovevamo dargli lavoro, dovevamo collaborare con lui se volevamo vivere sereni a Piacenza“.