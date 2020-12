Simone Pillon contro la legge sul divorzio: “tabù intoccabile come aborto e unioni civili”

Il 1 dicembre del 1970 il divorzio entrava ufficialmente nell’ordinamento giuridico italiano, grazie al voto favorevole del Partito Socialista Italiano, del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, del Partito Comunista Italiano, del Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Repubblicano Italiano e del Partito Liberale Italiano. Contro quella legge votarono la Democrazia Cristiana, il Movimento Sociale Italiano, la Südtiroler Volkspartei e i monarchici del Partito Democratico Italiano di Unità Monarchica. Il 12 maggio del 1974, con il Referendum abrogativo, il 59,3% degli italiani che accorsero alle urne votarono NO all’abrogazione della legge, che rimase così in vigore.

50 anni dopo, udite udite, c’è chi ha trovato il coraggio di mettere in discussione persino la legge sul divorzio. Un senatore leghista. Un nome a caso? Simone Pillon, che via social ha così ricordato quanto accaduto quel 1 dicembre del 1970, senza ovviamente dimenticare un accenno alla sua antica ossessione chiamata comunità LGBT.

Amintore Fanfani, che da solo ebbe il coraggio di opporsi a quella legge, fece una profezia: “Volete il divorzio? Allora dovete sapere che dopo verrà l’aborto. E dopo ancora, il matrimonio tra omosessuali. E magari vostra moglie vi lascerà per scappare con la serva”. Nel giro di dieci lustri le sue parole sono ormai diventate realtà. Il divorzio (come del resto l’aborto e le unioni civili) è tabù intoccabile, che non ammette alternative. Eppure l’esperienza della conciliazione dimostra che più della metà delle coppie in crisi possono restare insieme e ritrovare l’intesa perduta, se aiutate da professionisti preparati e capaci. Ogni divorzio porta con sè ferite difficili da rimarginare, sia per i coniugi che per i familiari, e specialmente per i figli. Senza ideologie, ma solo con sano buon senso, forse è tempo di offrire una alternativa seria e credibile alla tristezza della pratica divorzile. Per chi vuole. Per chi ci crede.