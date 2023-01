I Pink Floyd accusati di “propaganda LGBT” per la copertina dell’album “The Dark Side of the Moon”

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Attaccare qualsiasi cosa che possa presentare anche solo lontanamente un qualsiasi riferimento alla comunità LGBTQIA+ è una moda che sta decisamente sfuggendo di mano. Non c’è limite, a quanto pare, a fin dove si possa spingere una certa mentalità bigotta che inorridisce alla sola vista di uno sprazzo di arcobaleno, ovunque esso sia e completamente indifferenti alle storie o ai motivi che vi si celano dietro. È questo il motivo per cui al centro di una nuovissima e insensatissima polemica sono finiti nientemeno che i Pink Floyd.

La band britannica che ha rivoluzionato la musica rock con capolavori immortali si appresta infatti a celebrare l’anniversario di quello che è forse il loro album più iconico, sicuramente una pietra miliare della storia della musica: “The Dark Side of the Moon” compie 50 anni. Per celebrare il compleanno dell’album, il gruppo formato da Roger Waters, David Gilmour, Syd Barret, Richard Wright e Nick Mason ha annunciato l’uscita di un cofanetto speciale, prevista per il prossimo 24 marzo.

Annunciato con un post su Facebook, il cofanetto è accompagnato da una grafica creata per l’occasione in cui il numero 50 compare sullo sfondo dell’iconico prisma e, udite udite, lo zero è riempito con i colori dell’arcobaleno. Non ci vuole molto per comprendere il chiaro riferimento alla copertina originale dell’LP che raffigurava proprio un prisma che rinfrangeva un raggio di luce nei colori dell’arcobaleno.

La cosa, tuttavia, sembra non essere abbastanza nota da fermare alcuni utenti, che hanno prontamente commentato il post Facebook accusando i Pink Floyd di sostenere la “propaganda LGBTQ+”. Posto che, fatta eccezione per un verso di “In the Flesh?” dall’album “The Wall” in cui si fa riferimento all’audience queer, i Pink Floyd non hanno mai avuto rapporti diretti con la comunità, la polemica nata sui social appare davvero come un fulmine a ciel sereno.

Tra i commenti degli utenti sconcertati dalla grafica si legge, ad esempio: “Togliete quell’arcobaleno, vi fa sembrare stupidi”, oppure “Ho adorato la vostra musica fino ad oggi, ora non l’ascolterò più”, e ancora “Mi spiegate qual è la connessione tra il capolavoro dei Pink Floyd e il movimento Lgbt?”. Fortunatamente, però, sono stati altrettanti gli utenti che hanno sottolineato, o forse è meglio spiegato, a questi “fan” la storia dietro alla copertina originale.

