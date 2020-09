Polonia, basta all’omotransfobia di Stato: lettera aperta firmata da 50 ambasciatori (Italia inclusa)

Ambasciatori di 50 Paesi hanno ufficialmente chiesto la fine dell’omotransfobia di Stato in Polonia. Tra i 50 anche Aldo Amati, diplomatico bergamasco ambasciatore d’Italia in Polonia dal 2018. Una lettera aperta che segue di pochi giorni il duro discorso della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

“Sebbene a causa di circostanze epidemiologiche il Pride di Varsavia del 2020 non si sia potuto svolgere”, si legge nella missiva, “esprimiamo il nostro sostegno agli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi che riguardano la comunità lesbica, gay, bisessuale, transgender e intersessuale (LGBTI) e altre comunità polacche deve affrontare simili sfide. Il rispetto di questi diritti fondamentali, che sono sanciti anche dagli impegni OSCE e dagli obblighi e dagli standard del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea come comunità di diritti e valori, obbliga i governi a proteggere tutti i cittadini dalla violenza e dalla discriminazione e ad assicurare che godano pari opportunità. A tal fine, e in particolare per proteggere le comunità che necessitano di protezione dall’abuso verbale e fisico e dall’incitamento all’odio, dobbiamo lavorare insieme in un ambiente di non discriminazione, tolleranza e accettazione reciproca. Ciò include in particolari settori come l’istruzione, la salute, la socialità, la cittadinanza, il servizio pubblico. Rendiamo omaggio al duro lavoro delle comunità LGBTI e di altre comunità in Polonia e nel mondo, nonché al lavoro di tutti coloro che cercano di garantire i diritti umani per LGBTI e altre persone appartenenti a comunità che affrontano sfide simili, per porre fine alla discriminazione in particolare sulla base dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. I diritti umani sono universali e tutti, comprese le persone LGBTI, hanno diritto al loro pieno godimento”.

La lettera è stata firmata dagli ambasciatori di Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, India, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Montenegro, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Norvegia, Portogallo, San Marino, Serbia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Regno Unito, Stati Uniti e Venezuela, nonché il Rappresentante generale della Comunità fiamminga e della Regione fiamminga, il Delegato generale della Comunità francese e della regione Vallonia, i Rappresentanti in Polonia della Commissione europea e dell’UNHCR, il vicedirettore / Direttore supplente dell’Ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani, il Capo dell’Ufficio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e il Segretario generale della Comunità delle democrazie.

Il presidente polacco Andrzej Duda ha più volte detto che l’ideologia LGBT sarebbe più “distruttiva” dell’ideologia comunista, dando il via alle cosiddette “Zone FREE LGBT. Nel maggio scorso ILGA-Europe ha definito la Polonia il Paese più omofobo del vecchio continente.