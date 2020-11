Prima storica banda musicale LGBT alla parata del Giorno del Ringraziamento di New York, il video è virale

A causa della pandemia in corso, gli organizzatori della parata hanno deciso di non far scendere in strada band provenienti esterne all’area dei due Stati che abbracciano New York, dando così maggiori possibilità ai talenti locali come per l’appunto l’LGBAC. Non a caso non era il primo anno che la band faceva domanda per partecipare alla parata, con tante porte in faccia faticosamente digerite.

Con solo sei prove alle spalle, il Lesbian and Gay Big Apple Corps ha eseguito Dancing Queen degli ABBA, dando vita ad uno show diventato virale sui social. Joe Avena, tra i membri fondatori della band, ha dichiarato: “Le persone vedranno che siamo parte di loro, parte della loro vita e parte di ciò che amano”.