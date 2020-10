Le Pussy Riot festeggiano i 68 anni di Putin attaccando bandiere rainbow sui palazzi governativi russi

Mercoledì Vladimir Putin ha celebrato il proprio 68esimo compleanno, con le Pussy Riot che hanno voluto festeggiarlo nel migliore dei modi. Ovvero piazzando bandiere rainbow su cinque edifici governativi di Mosca, ovvero la sede dell’ex KGB, la Corte Suprema, il Ministero della Cultura, una stazione di polizia nel distretto di Basmanny, l’amministrazione presidenziale di Putin. Immancabili gli arresti, come si vede nel video in testa al post, con Maria Alyokhina portata via dalla polizia.

Su Facebook le Pussy Riot hanno mostrato le proprie azioni, motivandole: bandiere rainbow contro la tortura e l’uccisione di persone LGBT in Cecenia; bandiere rainbow contro le devastanti legge omotransfobiche russe; bandiere rainbow per le famiglie arcobaleno russe.

“Abbiamo scelto le bandiere arcobaleno come nostro dono a Vladimir Putin come simbolo d’amore e delle libertà mancanti”, hanno rivendicato con orgoglio le Pussy Riot. “Lo Stato non dovrebbe interferire nella vita della comunità LGBTQ. Ma se lo fa, la comunità LGBT può interferire nello Stato.



A seguire, il gruppo ha pubblicato una serie di richieste rivolte al governo russo.

1. Indagare sulle uccisioni e sui rapimenti di persone LGBT in Cecenia.

2. Stop alle molestie nei confronti di attivisti e organizzazioni che aiutano la comunità LGBTQ.

3. Approvare una legge che prevenga la discriminazione sulla base del genere e dell’orientamento sessuale.

4. Legalizzare le unioni civili.

5. Stop alla discriminazione nei confronti delle famiglie arcobaleno, basta portare via i bambini a queste famiglie.

6. Abolire la legge contro la propaganda gay, in quanto discriminatoria.

7. Trasformare il 7 ottobre in Giornata della visibilità LGBTQ.

All’inizio del 2020 l’ambasciata americana a Mosca aveva osato appendere una bandiera arcobaleno, per celebrare il mese del Pride. Putin derise quel gesto, sottolineando come rivelasse qualcosa “sulle persone che ci lavorano. Ebbene sì, abbiamo approvato una legge che vieta la propaganda dell’omosessualità tra i minori. E allora? Lasciate che le persone crescano, diventino adulte e poi decidano i propri destini”.

Il compleanno di Putin è stato festeggiato anche dall’esercito russo. Le forze armate hanno infatti effettuato un lancio di prova di un missile da crociera ipersonico, che ha viaggiato dal Mar Bianco a un obiettivo distante 280 miglia in meno di cinque minuti.