Cinque parole, pronunciate in un quiz televisivo sulla prima rete nazionale, possono fare la differenza. Lo dimostra la definizione che i Tre Alla Seconda, campioni in carica a Reazione a Catena da oltre due settimane, hanno formulato per indovinare la parola “famiglia”. “Che cos’è omogenitoriale? Famiglia“, la domanda e la risposta elaborata dai tre fratelli Bartoloni, concorrenti del game show del preserale estivo condotto su Rai 1 da Marco Liorni.

Nella puntata di giovedì 17 settembre, Francesco, Marco e Tommaso sono riusciti ad aggiudicarsi il primo punto dell’Intesa Vincente, lo scontro fra squadre che determina chi può accedere al gioco finale, alludendo alle famiglie rainbow, composte da genitori dello stesso sesso. Che cos’è l’Intesa Vincente? Per chi non conoscesse la prova del quiz, questa prevede che due concorrenti di una squadra sviluppino una definizione, aggiungendo una parola a testa per formare una domanda, in modo tale che il terzo giocatore possa rispondere con la parola corretta. In questo caso, la parola da indovinare era proprio “famiglia“, e la definizione scelta in circa due secondi “che cos’è omogenitoriale?“. Per una volta, niente mulini bianchi o schemi che includono mamme e papà in egual modo, ma il riferimento alle realtà arcobaleno ancora scarsamente tutelate in Italia.

È significativo che, per centrare la parola “famiglia”, l’istinto abbia guidato i tre ragazzi verso strade non ancora percorse. In uno scambio di parole necessariamente velocissimo, per esigenza di gioco, ecco un aggettivo a Reazione a Catena che sembra uno “scioglilingua” (per parola dello stesso Liorni) come “omogenitoriale” per indovinare una parola che nell’immaginario collettivo è “sacra” o “cristiana”. E per una volta, anche colorata delle tinte dell’arcobaleno.