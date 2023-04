Red, White & Royal Blue, data d’uscita e poster del film con il principe Henry gay e innamorato del figlio della presidente USA

0:00 Ascolta l'articolo

L’attesissimo adattamento live-action di Red, White & Royal Blue, iconico bestseller di Casey McQuiston in Italia edito da Hope con il titolo Rosso, bianco & sangue blu, è andato incontro al suo primo poster ufficiale e soprattutto ad una data d’uscita in streaming.

La pellicola uscirà l’11 agosto su Prime Video, con protagonisti Taylor Zakhar Perez di The Kissing Booth nei panni di Alex Claremont-Diaz e Nicholas Galitzine di Cenerentola negli abiti del principe Henry.

Il romanzo, infatti, vede il figlio bisessuale del Presidente degli Stati Uniti d’America innamorarsi del principe Henry d’Inghilterra. Prodotto da Greg Berlanti di Love, Simon, Red, White & Royal Blue vedrà nel cast anche Uma Thurman, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano. Il film segna il debutto alla regia del vincitore del Tony Award Matthew López, che ha anche scritto la sceneggiatura.

Alex e Henry sono belli, intelligenti e carismatici. Nemici giurati, da anni ormai si sfidano a colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di tutto il mondo. Complici il matrimonio di un membro della Famiglia Reale e una torta nuziale, l’incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di compromettere le relazioni internazionali tra i Paesi coinvolti. Come rimediare? Basta fingere una tregua tra i due eterni rivali o, perché no, perfino un’amicizia. Un rapporto creato a uso e consumo dei social media che tuttavia, con il passare del tempo, si trasforma in un legame autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi. Ma cosa accadrebbe se il figlio della Presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il sentimento è ricambiato e divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il pericolo, però, è in agguato e a volte basta una disattenzione per scombinare anche i piani più astuti.

Ad interpretare la prima presidente donna d’America l’iconica Uma Thurman. “L‘amore diventa regalmente complicato“, recita la tag line del primo poster, con le gambe dei due innamorati teneramente incrociate.

“Rosso, Bianco e Sangue blu” è una fiaba moderna che racconta di vite sotto i riflettori e di persone che, con coraggio, scelgono di non tradire se stesse, rivendicando il proprio destino. Una fiaba sul potere del vero amore, quello in grado di scardinare i limiti, le convenzioni sociali, di annullare l’odio e di unire i cuori, quell’amore in grado di lasciare un’impronta nella Storia.

Adesso non ci resta altro da fare che attendere il trailer!

© Riproduzione Riservata