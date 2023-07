Rosso, Bianco & Sangue Blu, il primo trailer hot della rom-com queer con Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine

0:00 Ascolta l'articolo

Baci, sesso, risate e tanto amore. In arrivo il prossimo 11 agosto su Prime Video, l’atteso Red, White e Royal Blue si è finalmente concesso il primo trailer, che ha presto mandato in tilt i social. Tratto dal celebre bestseller di Casey McQuiston in Italia edito da Hope con il titolo Rosso, bianco & sangue blu, il film vede Taylor Zakhar Perez di The Kissing Booth nei panni di Alex Claremont-Diaz, figlio bisessuale della presidente degli Stati Uniti d’America, e Nicholas Galitzine di Cenerentola in quelli del principe Henry. Tra i due sarà amore!

Prodotto da Greg Berlanti di Love, Simon, scritto e diretto dall’esordiente Matthew López, Red, White & Royal Blue vedrà nel cast anche Uma Thurman, Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

“Rosso, Bianco e Sangue blu” si presenta come una fiaba moderna che racconta di vite sotto i riflettori e di persone che, con coraggio, scelgono di non tradire se stesse, rivendicando il proprio destino. Una fiaba sul potere del vero amore, quello in grado di scardinare i limiti, le convenzioni sociali, di annullare l’odio e di unire i cuori, quell’amore in grado di lasciare un’impronta nella Storia.

Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez), figlio della Presidente degli Stati Uniti (Uma Thurman), e il Principe Henry d’Inghilterra (Nicholas Galitzine) hanno molto in comune: bell’aspetto, un innegabile carisma, fama internazionale… e un totale disprezzo reciproco. Separati da un oceano, la loro faida di lunga data non è mai stata davvero un problema, finché una disastrosa, e molto pubblica, lite ad un evento reale diventa cibo per i tabloid, creando un possibile intoppo nel momento peggiore possibile nelle relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito. Le due famiglie e i collaboratori, per cercare di limitare i danni, costringono i due rivali a inscenare una “tregua”. Ma il gelido rapporto tra Alex ed Henry inizia inaspettatamente a trasformarsi in una timida amicizia, l’attrito che c’era tra loro lascia spazio a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati. L’amore!

La Motion Picture Association of America (MPAA) ha rivelato che il film sarà classificato come R-Rated, a causa del “linguaggio utilizzato, alcuni contenuti sessuali e nudità parziale”. D’altronde nel romanzo originale i due giovani fanno sesso continuamente, con il primo cliccatissimo trailer che si è concesso i primi piccanti secondi.

In una recente intervista con GQ, Zakhar Perez e Galitzine hanno discusso proprio delle scene più hot: “C’è così tanta coreografia in queste scene di sesso. È pazzesco essere così in intimità con un tuo amico. Vogliamo che le persone si innamorino di questi personaggi, perché il loro amore deve essere reale”.

