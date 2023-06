Red, White & Royal Blue, le prime immagini della rom-com gay con Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine

0:00 Ascolta l'articolo

Uscirà l’11 agosto su Prime Video Red, White & Royal Blue, attesissimo adattamento dell’omonimo romanzo di Casey McQuiston edito in Italia da Mondadori con il titolo “Rosso, bianco & sangue blu“.

Protagonisti assoluti il 32enne Taylor Zakhar Perez, già visto in The Kissing Booth 2, The Kissing Booth 3 e qui nei panni di Alex Claremont-Diaz, figlio della presidente degli Stati Uniti d’America, e il 28enne Nicholas Galitzine, principe Robert in Cenerentola qui chiamato ad interpretare il principe Henry.

Una fiaba romantica a tinte queer che si immagina una storia d’amore apparentemente impossibile tra i due rampolli.

Alex è bello, intelligente, brillante, il perfetto “First Son”. Altrettanto bello, intelligente e brillante è Henry, erede al trono inglese. Da anni si contendono le copertine dei rotocalchi di tutto il mondo. E si detestano. Fino a che, complice una torta nuziale, succede l’incidente diplomatico ed è il finimondo. I rapporti tra i due paesi si fanno più tesi che mai, e l’unica soluzione sembra quella di inscenare una tregua tra i due ragazzi. Quella che è nata come un’amicizia a uso e consumo di social e paparazzi diventa qualcosa di sempre più importante, e tutt’altro che finto; ma c’è in corso la campagna per la rielezione presidenziale, e Alex e Henry sanno che dovranno stare bene attenti a non far scoprire la loro relazione. Ma l’amore non dovrebbe salvare il mondo? E non dovremmo tutti imparare a lasciar splendere i nostri veri colori senza nascondere chi siamo?

Ad interpretare la presidente degli Stati Uniti d’America, mamma di Alex, Uma Thurman, affiancata per l’occasione da Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano.

Il mese scorso la Motion Picture Association of America (MPAA) ha annunciato che il film sarà classificato come R-Rated, a causa del “linguaggio, alcuni contenuti sessuali e nudità parziale”.

Una buona notizia per i fan del romanzo, dove i due giovani innamorati fanno sesso sfrenato ad ogni incontro.

Le prime foto ufficiali del film, prodotto da Greg Berlanti, mostrano Zakhar Perez e Galitzine in varie situazioni romantiche, all’interno di una fiaba che ambisce a raccontare “il potere del vero amore, quello in grado di scardinare i limiti, le convenzioni, di annullare l’odio e unire i cuori; quell’amore in grado di lasciare la sua impronta nella Storia“.

