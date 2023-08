Chi sono Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez, protagonisti di Rosso, Bianco & Sangue Blu – GALLERY

0:00 Ascolta l'articolo

Se la Heartstopper-mania per voi non è abbastanza, c’è un nuovo titolo queer alle porte: Rosso, Bianco, & Sangue Blu arriverà domani su Prime Video, per la gioia dei fan.

Il film tratto dall’omonimo bestseller di Casey McQuiston pubblicato nel 2019, sembra su casa una fantasia di Wattapad diventata realtà: che succederebbe se il figlio del presidente degli Stati Uniti si innamorasse del principe Henry d’Inghilterra?

A raccontarcelo ci pensa il regista Matthew Lopez e i suoi due protagonisti Nicholas Galitzine e Taylor Zakhar Perez, pronti a diventare l’ossessione del web.

Ma chi sono le due star di questo amore clandestino?

Taylor Zakhar Perez è noto al grande pubblico grazie al (terribile) sequel di The Kissing Booth, ma è comparso anche nell’acclamata Minx di HBO Max, serie ispirata a Viva fantomatica ‘rivista porno per donne’ degli anni Settanta, e nella scatenata commedia 1Up, incentrata su una squadra sportiva al femminile e anti-sessista, al fianco dell’attrice transgender Hari Nef e la star non binary Ruby Rose.

Nicholas Galitzine è famigliare nei panni del principe, dopo aver interpretato il Principe Robert del (sempre terribile) Cenerentola del 2021, insieme a Camila Cabello e Billy Porter. Al suo curriculum si aggiungono The Craft: Legacy, Share, Handsome Devil, The Beat Beneath My Feet, The Changeover e The Watcher in the Woods, e la serie Chambers. Questa estate lo vedremo nell’attesissima commedia queer Bottoms, nei panni dell’esilarante e ridicolo quarterback Jeff.

In un’intervista per GQ Magazine il regista Matthew Lopez racconta che il primo incontro tra i due non è stato dei migliori. Ma è bastata una prova su Zoom (il film è andato in produzione durante la pandemia del Covid) per far scattare le scintille: “Sono tornato 10 minuti dopo ed erano già migliori amici. Come se si conoscessero già da una vita” dichiara Lopez “Si fanno teasing a vicenda. Si punzecchiano. Finiscono le frasi dell’altro e litigano come una coppia sposata”.

Per chi se lo stesse chiedendo, la sessualità dei due attori non si sa: per quanto i fan amano pensare che siano come i loro personaggi, né Galitzine né Perez hanno mai parlato apertamente del proprio orientamento sessuale. Per adesso godetevi la fantasia del piccolo schermo.

A tal proposito, Lopez ci tiene a ricordare al pubblico che il personaggio di Taylor Zakhar Perez si identifica come uomo bisessuale: “Le persone dicono ‘oh, sono due uomini gay’. In realtà no, sono un uomo gay e uno bisessuale” spiega a Pink News, evidenziando che nel romanzo come nel film la B della sigla LGBTQIA+ non è una ‘lettera silenziosa’.

Per chi non ne può più di film queer con fusti in prima linea, Rosso, Bianco & Sangue Blu promette anche un personaggio transgender una volta tanto trattato senza cliché o luoghi comuni. L’attrice Aneesh Sheth interpreta Amy, agente segreto che fa anche da spalla comica, e con una natura che non ruota intorno alla sua identità di genere. Il nome stesso del personaggio è stato scelto dalla stessa Sheth.

“Abbiamo passato tempi stupendi girando questo film” ha scritto Sheth su Instagram, e ringraziando Perez e Galitzine: “Siete i mei angeli, e vi amo con qualunque fibra della mia anima e cuore”.

