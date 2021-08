Roberto Manrique, il sex symbol ecuadoriano fa coming out: “Sono gay e felicemente fidanzato” – video

< 1 minuto di lettura

42enne modello ecuadoriano e attore noto per i suoi ruoli in telenovelas particolarmente amate in patria, Roberto Manrique, sex symbol ecuadoriano, ha dichiarato pubblicamente la propria omosessualità.

Star di telenovelas come Doña Bárbara e Victorinos ed El Clon, Roberto ha fatto coming out su Instagram.

“Non mi è mai sembrato importante dire che sono omosessuale perché ho davvero ritenuto che fosse irrilevante, che ci fossero altri aspetti legati al chi sono, e questa era la priorità“, spiega Manrique in un video. “Ma ora sento che è arrivato il momento di parlarne. Robertito è cresciuto in un mondo che non gli permetteva di essere quello che era, quando anche il pianto non era da uomini, quella vulnerabilità non era degna, figuriamoci il fatto che mi piacessero gli uomini e che sentivo, poiché ricordo che c’era qualcosa in me che non andava“.

Manrique ha poi chiarito che è stato a lungo aperto sulla sua sessualità con i suoi amici e la sua famiglia, e da tempo ha abbandonato quei sentimenti di vergogna che lo avevano così tanto spaventato da giovane. E non è tutto, perché Roberto è felicemente fidanzato.