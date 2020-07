Rocco Casalino, parla il fidanzato: “Ho perso tutto, ho pensato al suicidio, ci siamo lasciati”

Dopo sei anni d’amore, sarebbe tutto finito tra José Carlos Alvarez e Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. La storia era in crisi da tempo, come rivelato da Casalino giorni fa, ma lo scoop de La Verità sulla segnalazione all’antiriciclaggio del cubano causa trading online si è presto tramutato nella classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A rivelarlo dallep agine de La Repubblica lo stesso Alvarez: “Avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi. Io me ne andrò, non ho mai pensato che l’Italia fosse il Paese dove rimanere tutta la vita, mentre Rocco resta qui, a pagarne le conseguenze”. Alvarez ha ribadito di essere una vittima, di aver perso tutti i suoi risparmi, circa 18.000 euro, a causa del trading online, rimarcando come Casalino non abbia mai saputo nulla. “Se mi avesse aiutato non avrei certo perso tutto. Anzi, appena lo ha scoperto mi ha detto “meno male che hai investito in petrolio e non in titoli italiani, sarebbe stata una tragedia“.”

Alvarez non ne ha mai parlato prima con Rocco perché “mi vergognavo. Lui mi avrebbe apostrofato come un padre, è fatto così. Sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco. Lui mi vedeva negativo ma non capiva il perché. E poi Rocco è sempre al lavoro, sempre in viaggio con il Premier, come potevo dirgli una cosa del genere?”.