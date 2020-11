Roma, in due adescano un uomo e provano a drogarlo, rapinarlo e stuprarlo

Poteva finire in tragedia un incontro da app di dating tra un uomo di 44 anni e altri due uomini, di 28 e 42 anni, avvenuto a inizio novembre ma venuto alla luce soltanto ora. Dopo essersi conosciuti on line, i tre si sono ritrovati in un B&B ad Appio Latino, come riportato da Il Messaggero. Il 44enne, che non conosceva la coppia, si è presto ritrovato in un incubo. I due avrebbero infatti provato a stordirlo con un panno imbevuto di narcotizzante, rapinarlo e stuprarlo.

L’uomo è comunque riuscito miracolosamente a divincolarsi e a scappare, trovando una pattuglia della polizia in strada. Scioccato per quanto avvenuto ha trovato il coraggio di denunciare il tutto agli agenti, rapidamente corsi nel b&b.

Qui la polizia ha trovato cocaina, chetamina, metanfetamina e GHB, dai più conosciuta come droga dello stupro. Il 28enne e il 42enne, trovati in un bar e attualmente detenuti rispettivamente presso il carcere di Rebibbia e presso quello di Frosinone, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto, immediatamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma. L’accusa è di rapina aggravata, tentata violenza sessuale e lesioni personali.

Il 44enne rimasto ferito, invece, se l’è cavata con una prognosi di 14 giorni.