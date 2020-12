Roma, l’eurodeputato Jozsef Szajer e l’orgia di Bruxelles nell’ultima opera di Laika

Questa mattina, all’angolo tra via Ostilia e via di San Giovanni in Laterano, a Roma, è apparso l’ultimo poster della street artist Laika, che ritrae Jozsef Szájer, l’eurodeputato ungherese del partito FIDESZ, il movimento xenofobo ed omofobo del premier ungherese Viktor Orban.

Szájer é salito agli onori della cronaca pochi giorni fa per essere stato trovato a partecipare ad un’orgia gay con una ventina di persone, violando le norme anti-Covid, a Bruxelles. Laika ha immaginato e ritratto l’ormai ex eurodeputato con un outfit “intimo” da bretelle leather e petto nudo, mentre sul braccio sinistro si può notare lo stemma nazionale ungherese rivisitato in chiave LGBT+. “Fuck Orban, I Am What I Am” il titolo dell’opera, che va così ad omaggiare il capolavoro di Gloria Gaynor.

Sullo sfondo il simbolo del partito del partito di estrema destra di Orban, rivisitato e corretto con cinque uomini nudi, “compagni di avventure” di Jozsef Szájer a Bruxelles.