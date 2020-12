Viktor Orbán ‘scomunica’ Jozsef Szajer, mentre spuntano foto e video dalla casa dell’orgia

A una settimana esatta dal blitz della polizia nel cuore di Bruxelles, con una ventina di uomini trovati nel bel mezzo di un’orgia serale in pieno coprifuoco da Coronavirus, ecco venire alla luce foto e video dall’appartamento del 29enne David Manzheley, che solo ieri aveva provato a difendersi da ogni tipo di contestazione, accusando gli agenti di omofobia. Jozsef Szajer, eurodeputato conservatore ungherese costretto alle dimissioni dopo essersi calato dalla grondaia dell’abitazione per fuggire agli agenti, si sarebbe imbucato al party, inizialmente pensato per “10 amici” di Manzheley, a suo dire già tutti immuni al Coronavirus.

Ebbene il tabloid ungherese Blikk ha sfondato il muro di censura pubblica voluta da Orban nei confronti dei media di Stato, pubblicando foto e video dalla casa, decorata per l’occasione con ragnatele, teschi, tridenti da diavolo e altri addobbi da Halloween.

L’appartamento, situato sopra un bar, era arredato con divani imbottiti e diversi materassi sparsi sui pavimenti. Al centro della stanza, in bella vista ed evidentemente utilissimo, un barattolone di lubrificante. Se non fosse stato per i vicini, che si sono lamentati del rumore chiamando la polizia, il festino sarebbe andato liscio come l’olio. Szajer, che ha chiesto l’immunità da eurodeputato una volta fermato, è stato trovato con dell’ecstasy nello zaino.