Roma, parroco sposa due donne con la fascia tricolore del sindaco

Secondo quanto riportato da Adnkronos l’11 luglio scorso a Sant’Oreste, piccolo comune della città metropolitana di Roma Capitale, nel Lazio, il parroco di San Lorenzo Martire ha unito civilmente due donne con la fascia tricolore della sindaca Valentina Pini.

“Il parroco mi ha chiesto di potere avere la delega per sposare le due donne perché è prerogativa del sindaco concederla e, nella volontà di non ledere i diritti di nessuno, gliela ho data”, ha confermato la prima cittadina, eletta nel 2016 con una lista civica.

“La cerimonia è avvenuta in Comune, avendo una certa confidenza col parroco ho detto pure di valutare l’opportunità di questa cerimonia”, ha continuato la sindaca. “Non so se lo hanno fatto a titolo religioso o per amicizia. Io ho concesso la delega solo nella volontà di non ledere i diritti di nessuno”.

Il parroco di San Lorenzo Martire, contattato da Adnkronos, ha preferito non rispondere a nessuna domanda.