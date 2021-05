Rotterdam, tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2021: installati semafori che fanno partire gli ABBA – VIDEO

2 minuti di lettura

Rotterdam si prepara a ospitare la 65esima edizione dell’Eurovision Song Contest 2021, evento canoro più popolare in Europa che si terrà la terza settimana di maggio presso l’Ahoy Arena di Rotterdam e vedrà coinvolti 39 Paesi. Le due semifinali, in onda su Rai4 in Italia, andranno in scena il 18 e 20 maggio mentre il gran finale sarà trasmesso sabato 22 maggio, in diretta su Rai1. In rappresentanza dell’Italia, che non vince l’Eurovision dal 1990, ci saranno i Maneskin.

L’edizione 2021 sarà ricordata anche perché è una delle prime manifestazioni in tutto il mondo che può ospitare il pubblico, all’interno dell’Arena potranno infatti trovare posto 3500 spettatori per ciascuno show. L’organizzazione dell’evento spetta al Paese del cantante che vince l’edizione precedente: quest’anno tocca ai Paesi Bassi, visto che nel 2019 l’olandese Duncan Laurence si aggiudicò la prima piazza, davanti al nostro Mahmood. Nel 2020 l’Eurovision Song Contest non si è tenuto. Sarà appunto Duncan Laurence a dare inizio alla prima semifinale, il 18 maggio, con il brano “Feel Something”, pubblicata nel 2020 e scritta con il dj olandese Armin van Buuren. Duncan tornerà sul palco anche per la serata finale, che si terrà sabato 22.

Durante il festival, Rotterdam ha invitato diversi artisti locali a presentare la città al mondo. Una città di persone, innovazione e spazio. Ognuno di loro interpreterà e vestirà la città, dal suo punto di vista artistico e dalla sua disciplina.

Tra le iniziative e i progetti pensati per dare visibilità internazionale a Rotterdam spicca il Villaggio Online Eurovision, piattaforma disponibile per chiunque dal 15 al 23 maggio in cui fan e spettatori potranno immergersi nel mondo 3D dell’evento e seguire i concerti.

Appositamente per l’Eurovision Song Contest, la città ha poi installato dei semafori che trasformano l’attraversamento di un incrocio in un momento di festa. Appena scatta il verde, gli omini del semaforo iniziano a ballare e cantare la canzone degli ABBA “Waterloo“, grazie alla quale vinsero l’Eurovision Song Contest nel 1974.

All’artista olandese di origine surinamese Jeangu Macrooy è stato dedicato nei pressi dell’Ahoy un enorme murale “Birth of a new age“ dal titolo della canzone che Jeangu Macrooy eseguirà per conto dei Paesi Bassi il 22 maggio all’ Ahoy. Lo sguardo speranzoso di Jeangu è focalizzato sull’orizzonte e sul futuro, con “la luce del nuovo giorno che brilla sul suo viso”, secondo De Laat. Lo sfondo è caratterizzato da molte forme vegetali, che rappresentano la diversità della società e che sono libere di crescere in qualsiasi direzione desiderino. Il murale fa parte di un più ampio progetto di street art chiamato #UpStreet in cui diversi artisti europei lavorano insieme per creare un’opera d’arte collettiva su sei grandi container marittimi.

Il duo di artisti olandesi VollaersZwart ha inoltre rivestito edifici iconici e spazi pubblici della città con testi delle canzoni e i colori delle bandiere dei Paesi partecipanti all’Eurovision Per realizzare la tela sono state utilizzate vecchie bandiere nazionali e altri materiali riciclati. Il grande striscione, che parte dalla Stazione Centrale e termina ad Ahoy, è lungo 6 chilometri!