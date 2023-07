Ryan Evans di High School Musical è ora ufficialmente gay. Il video verità con il ritorno di Lucas Grabeel

0:00 Ascolta l'articolo

E alla fine coming out fu. Fratello gemello di Sharpay nonché suo partner in tutte le esibizioni musicale nei 3 film di High School Musical, Ryan Evans, interpretato da Lucas Grabeel dal 2006 al 2008, non fece mai dichiaratamente coming out nella celebre trilogia Disney. Ora con la quarta stagione di High School Musical: The Musical: The Series, Grabeel torna ad interpretare il suo alter-ego più celebre dichiarando la propria omosessualità.

In un video promozionale della nuova stagione vediamo Ryan avvicinarsi a Scott Hoying dei Pentatonix e baciarlo. “Questo significa molto per me, che tu sia qui”, dice Evans all’amato, dandogli un bel bacio.

Nel corso degli anni, il regista di High School Musical Kenny Ortega fece molta attenzione a mantenere l’orientamento sessuale di Ryan Evans nei limiti del chiacchiericcio, esplicitandolo negli atteggiamenti ma senza mai ufficializzarlo. D’altronde erano anche altri tempi. Nel giugno 2020 Ortega ammise a Variety che non pensava fosse il momento giusto per affrontare un coming out del personaggio.

“Ero preoccupato perché si trattava di famiglie e bambini, che la Disney potesse non essere ancora pronta ad oltrepassare quella linea e ad imbarcarsi in quel territorio”. “Mi presi della responsabilità nel fare delle scelte che sentivo che gli spettatori avrebbero afferrato. L’avrebbero visto, sentito, capito, e si sarebbero identificati con lui. Ed è quello che è successo”.

Ora che torna in abiti adulti in High School Musical: The Musical: The Series, Ryan Evans è finalmente pronto per vivere appieno la sua verità. High School Musical: The Musical 4 debutterà il 9 agosto su Disney+, con altri ritorni storici sul set. Non solo Grabeel bensì anche Corbin Bleu, Monique Coleman, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh. Come guest star troveremo invece Kylie Cantrall, Matthew Sato, Caitlin Reilly e Vasthy Mompoint, tutti al fianco dei confermatissimi Joshua Bassett (Ricky), Sofia Wylie (Gina), Dara Reneé (Kourtney), Julia Lester (Ashlyn), Frankie Rodriguez (Carlos), Kate Reinders (Miss Jenn) e Liamani Segura (Emmy).

Dopo un’estate epica a Camp Shallow Lake, i Wildcats tornano alla East High dove preparano la produzione teatrale di High School Musical 3: Senior Year. Ma i piani vengono sconvolti quando il preside Gutierrez annuncia che Disney ha deciso di girare il tanto atteso film High School Musical 4: The Reunion proprio nel loro amato liceo.

© Riproduzione Riservata