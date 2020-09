Ryan Murphy presenta il 3° figlio (allattato dai due fratellini), ecco Griffin Sullivan – foto

54enne Re Mida della serialità televisiva americana, Ryan Murphy è nuovamente diventato padre. Il 18 agosto è infatti venuto alla luce Griffin Sullivan Miller Murphy, tramite gestazione per altri, come dolcemente annunciato sui social pochi minuti fa. L’ideatore di serie come Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story ha pubblicato su Instagram una bellissima foto che vede i due primogeniti Logan Phineas (2012) e Ford (2014) allattare l’ultimo arrivato in famiglia.

Ryan è sposato con David Miller, fotografo, dal 2012. Murphy ha appena finito di girare l’adattamento tv del musical lgbt The Prom, che arriverà su Netflix il 25 dicembre, mentre tra pochi giorni sempre su Netflix andrà in onda Ratched, serie tratta dal romanzo Qualcuno volò sul nido del cuculo di Ken Kesey, nel 1975 reso iconico in sala da Milos Forman.

Pochi giorni fa il produttore ha anche confermato l’imminente via produttivo alla decima stagione di American Horror Story, in attesa di vedere in tv anche l’adattamento di The Boys in the Band, Pose 3 e le nuove stagioni di 9-1-1, 9-1-1: Lone Star e American Crime Story. Nell’attesa, auguri ai due neo papà!