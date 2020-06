9-1-1: Lone Star, da stasera su Fox lo spin-off con pompieri gay e transgender FtoM

Dopo aver fatto furore negli Usa, arriva finalmente anche in Italia in prima visione assoluta da stasera, ogni lunedì alle 21.00 su FOX (112, Sky), 9-1-1: Lone Star, spin-off di 9-1-1 prodotto da Ryan Murphy.

Protagonisti Rob Lowe e Liv Tyler, con il primo nei panni di Owen Strand, un vigile del fuoco di New York che si sposta in Texas per guidare un dipartimento devastato da una tragedia. La sua vita a sua volta è stravolta dalla depressione del figlio, anche lui vigile del fuoco, gay dichiarato e lasciato dall’amato compagno. Un ruolo centrale e mai secondario che gli sceneggiatori hanno trattato con estrema grazia, regalando al giovane interpretato da Ronen Rubinstein un nuovo potenziale amore una volta arrivato ad Austin, ovvero un paramedico interpretato da Rafael Silva.

Liv Tyler è invece Michelle Blake, donna alla guida di un’unità speciale di paramedici e contemporaneamente in cerca della madre, scomparsa ormai da tre anni. Compassionevole ma allo stesso tempo spietata, è l’unica che può tenere testa ad Owen. Michelle lotta con un’ossessione: scoprire cos’è accaduto a sua sorella minore Iris, scomparsa da due anni.

Nel cast anche Natacha Karam, ovvero Marjan Marwani, una tosta vigile del fuoco musulmana e drogata di adrenalina, e soprattutto Brian Michael Smith, chiamato ad interpretare Paul Strickland, un vigile del fuoco transessuale FtoM con una fine capacità di osservazione. Una serie totalmente inclusiva, che guarda con orgoglio alle minoranze dando loro visibilità e assoluta centralità.