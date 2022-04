San Marino, Paolo Rondelli è il primo Capo di Stato dichiaratamente LGBT al mondo

2 min. di lettura

Si è insediato oggi come Capitano Reggente della Repubblica di San Marino insieme ad Oscar Mina Paolo Rondelli, socio di Arcigay Rimini e fino al 2021 vicepresidente e responsabile cultura. Presenti al giuramento anche la ministra Marta Cartabia in rappresentanza della Repubblica italiana e come ospite la senatrice Monica Cirinnà. Il Consiglio Grande e Generale ha eletto i due nuovi Capitani Reggenti per il semestre 1 aprile – 1 ottobre 2022.

Si tratta di un fatto storico, quello andato in scena oggi, perché Rondelli è così diventato il primo capo di stato al mondo dichiaratamente omosessuale e attivista per i diritti della comunità LGBTI. Ci sono precedenti tra Premier e ministri, ma è la prima volta al mondo per un capo di stato.

Rondelli è nato a San Marino il 17 giugno 1963. Celibe, attualmente è Direttore degli Istituti Culturali. Vanta una lunga carriera diplomatica in qualità di Ambasciatore negli Stati Uniti dal 2007 al 2016, e a seguire come Ambasciatore all’Unesco fino al 2019. A dicembre dello stesso anno – concluso il percorso diplomatico – si è candidato alle elezioni politiche ed è entrato in Consiglio Grande e Generale tra le fila del Movimento Rete: nella legislatura in corso è Presidente della Commissione consiliare permanente Affari Esteri e membro della Delegazione presso l’Assemblea Parlamentare OSCE e all’Unione Interparlamentare. Quattro lauree, – ingegneria chimica, scienze storiche, scienze del libro e del documento, culture e tecniche del costume e della moda – vari master e corsi di perfezionamento; è autore anche di testi teatrali e di due libri. Tra le onorificenze ricevute quella di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Ama la lettura, il cinema, il teatro, l’arte, la ceramica tradizionale sammarinese, l’opera lirica. Da decenni si occupa di diritti di genere, pari opportunità, lotta alle discriminazioni in particolare legate all’orientamento sessuale.

San Marino ha intrapreso già da anni una strada di profonda rivoluzione sul tema dei diritti. Fino al 2004 l’omosessualità era ancora criminalizzata. Poi in pochi anni San Marino ha approvato le unioni civili paritarie grazie anche al contributo di Paolo Rondelli e alla collaborazione di Arcigay Rimini, ha inserito il divieto di discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale nella legge costituzionale grazie a un referendum vinto con la schiacciante maggioranza del 71%, e recentemente ha anche approvato finalmente l’interruzione volontaria di gravidanza col 77%.

“C’è da augurarsi che l’Italia prenda esempio da questo percorso di progresso civile e dei diritti”, ha dichiarato Marco Tonti, Presidente Arcigay Rimini, ringraziando Rondelli “per il suo servizio a favore della comunità LGBTI e per la sua ininterrotta battaglia culturale e per i diritti di tutte e tutti”.

“Paolo è un uomo di immensa cultura e di grande esperienza diplomatica e politica”, ha commentato sui social Monica Cirinnà. “Ha lottato per i diritti delle donne e delle persone LGBT+, a San Marino e non solo: è stato anche attivista e vicepresidente di Arcigay Rimini. È una giornata storica, che mi riempie di gioia e di orgoglio, perchè Paolo Rondelli sarà da oggi e per i prossimi sei mesi il primo capo dello Stato appartenente alla comunità LGBT+, non solo a San Marino, ma nel mondo. Auguri di buon lavoro!”.

