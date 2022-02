Eurovision 2022, Achille Lauro rappresenterà San Marino – VIDEO

< 1 minuto di lettura



Achille Lauro ha vinto la serata Una Voce per San Marino, in Trending Topic per ore con oltre 40.000 tweet, conquistando il pass Eurovision 2022 grazie al microstato con poco più di 30.000 abitanti. Sul palco con l’inedito Stripper, Lauro ha sconfitto Alessandro Coli e Dj Burak Yeter, secondi, ed Aaron Sibley, arrivato al 3° posto. Quarta posizione per Ivana Spagna, con Francesco Monte e Matteo Faustini quinti a pari merito.

Organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo, la serata condotta da Senhit e Jonathan Kashanian è diventata virale sui social grazie ad un retrogusto da tv privata anni ’90 involontariamente esilarante. Ospite d’onore AlBano, che ha portato sul palco alcuni dei suoi pezzi famosi compreso “We’ll live it all again”, il brano con cui partecipò all’Eurovision Song Contest nel 1976. Omaggiato Raoul Casadei, scomparso a maggio 2021, si è visto anche un inedito duetto fra due protagoniste degli Eurovision passati di San Marino, ovvero Valentina Monetta e Senhit.

Achille Lauro ha vinto anche il premio per il brano più radiofonico, mentre quello per la critica è andato a Mate e alla sua DNA. Targa speciale del Turismo San Marino a Ivana Spagna. Lauro sfiderà quindi Blanco e Mahmood, super favoriti della vigilia in rappresentanza dell’Italia, ma prima di cullare il sogno finalissima dovrà superare la semifinale di giovedì 12 maggio. Poi, eventualmente, sarà scontro totale con Brividi.

