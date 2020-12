Sanremo 2021, da Achille Lauro a Michele Bravi tra i BIG: le anticipazioni sul cast

A una settimana dall’annuncio del cast dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo, arrivano le prime indiscrezioni sui cantanti che potrebbero essersi aggiudicati un posto nella manifestazione canora. In attesa delle dichiarazioni ufficiali del 17 dicembre 2020, data in cui Amadeus rivelerà la lista definitiva, siti e magazine online hanno diffuso le liste con alcuni dei papabili artisti in gara.

Stando alle anticipazioni di Tvblog, i cantanti in gara saranno ventisei. Tredici i nomi “spoilerati” dal sito, che vedono graditi ritorni, sorprese, quote dal mondo indie e pop. Tra le donne anticipate dal sito Tvblog spuntano i nomi di Giusy Ferreri, Noemi e della rapper Madame. Le prime due, figlie artistiche di X Factor, hanno già partecipato rispettivamente tre e cinque volte al Festival; per Madame, classe 2002, si tratta dell’esordio sul palco dell’Ariston.

Il cast maschile di Sanremo 2021 dovrebbe vantare i nomi di Achille Lauro (per il terzo anno consecutivo in concorso); i veterani Francesco Renga, Max Gazzè ed Ermal Meta; Michele Bravi, per la seconda volta all’Ariston dopo il successo del 2017 ed Aiello, rivelazione in radio degli ultimi mesi e già sul palco fra i giovani nel 2011. Spazio anche per i gruppi, con il ritorno de Lo Stato Sociale (al secondo posto nel concorso nel 2018 con Una vita in vacanza), La Rappresentante di Lista (ospiti di Rancore lo scorso anno nella serata delle cover) e i cantautori siciliani Colapesce e Dimartino.