Sanremo 2021, il pagellone finale di Daniel Greco

4 minuti di lettura

Sono contento che in barba a tutte le polemiche e conteggi auditel il festival di Sanremo si sia fatto ! Se anche per soli 5 giorni l’attenzione è stata catalizzata da un evento canoro che ha dato da lavorare a molte persone della categoria più maltrattata dalla pandemia, e se per una settimana siamo stati capaci di pensare a qualcosa che non fossero solo contagi e colori delle regioni, beh, BENVENGANO TUTTI I SANREMO DEL MONDO !

Ma Bando alle cianciuuue, cianciuuuo alle Bande !

It’s the final act BitcheSsSsSsS !

Ho analizzato le performance canore di queste serate come fossi il ritorno di Grazia Di Michele ad Amici, direi che se avete letto le mie pagelle il mio gusto personale ormai lo conoscete bene, quindi oggi TOP and FLOP in pillole dell’ultima serata di SANREMO 2021 !

I TOP

ORNELLA VANONI: Che classe ragazzi. Dite che in futuro avremo cantanti donne che riusciranno a mantenere questo velo da “diva” di altri tempi che è rimasto alla Vanoni tra una canna rollata e uno “stai zitto” a Fiorello?! Chi lo sa… TVTTTTB Ornella. IMMENSA.

IRAMA: 4 sere di CLIP DELLE PROVE IN REPEAT coi capelli stuprati dalla vita e la vicina metamorfosi in Massimo Di Cataldo. Amo la sua canzone da giostre di Cinisello Balsamo perfetta per quel circo di nome Eurovision.

FRANCESCA MICHIELIN: Le hanno finalmente sciolto i Kinder Delice sopra gli occhi. Finalmente avranno chiuso la sua make up artist nelle cantine dell’Ariston. Ora fatelo anche con la sua costumista perchè sti outfit da bambola assassina nel giardino delle vergini suicide anche che paura eh.

ORIETTA BERTI: Vestita da mummia egizia che incontra Papa Francesco. Qualcuno è rimasto senza tenda a Casablanca purtroppo.

COLAPESCE DI MARTINO: Obiettivamente la canzone che sta facendo muovere le chiappe a tutti, dalla casalinga di Casalpusterlengo alla tik toker 12 enne dei balletti spastici su musica reggeaton.

EXTRALISCIO: Dai li premio mettendoli nei TOP giusto perchè questo sarà l’unico premio che riceverà il momento balera Polident tanto apprezzato dai campioni di lancio del femore.

ARISA: La amo perchè compra le parrucche dall’outlet Xiao Mei fashion dove le compro io per i miei video. INTERPRETAZIONE PAZZESCA.

MANESKIN: Volevo dirvi che sarò madre dei figli di Damiano e vivremo in riva al mare e avremo 2 carlini e correremo sulla spiagga con sotto fondo di Sometimes di Britney e vivremo per sempre felici e contenti.

MADAME: Mio pezzo prefe super prefe quindi va nei TOP senza passare per il via. 18 anni ragazzi. Io a 18 anni stavo ancora imparando la tabellina del 9 e questa scrive già canzoni così. La amo. Punto.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: Una piacevolissima sorpresa. BOMMMBAAA! Che voce e che presenza scenica! io innamorato di lei e del suo vestito lines ultra con le ali per flusso abbondante.

UMBERTO TOZZI: Glooooooriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Beh storia ragazzi. Impariamo e cantiamo la stooooooooooooooooooria !

ANNALISA: Il Live più studio version senza mai essere una studio version di tutti i live di tutte le canzoni e di tutte le serate. PERFEZIONE.

COMACOSE: Stasera esibizione migliore di tutte le sere. Vocalmente impeccabile e complicità alla Amedeo Minghi e Mietta trottolino amoroso dududadada. Li amo.

AIELLO: Ora che ha preso il Lexotan per non urlare più l’ibuprofene devo dire che il pezzo mi piace assai. Poi lui è un po come me che ho 70 anni ma mi vesto da 20 enne per ingannare i twink su Tinder.

I FLOP

GAIA: Vestita da Bip Bip in attesa che Willie il Peyote arrivi a prenderla. Mamma che battuta orrenda.

ERMAL META: Ma basta con sta canzone da casalinga divorziata che si commuove ascoltandola sul divano di casa fasciata in pigiama di flanella, capelli all’olio di semi di girasole e crocs da infermiera ai piedi.

FRANCESCO RENGA: Mi stavano entrando i ladri in casa, ma per fortuna è partito Renga.

MALIKA AYANE: Le avrei voluto fare una permanente alla flashdance per levarle quell’acconciatura leccata di vacca all’olio di palma che porta da 3 serate.

BUGO: Boh, mi sembra uno di quelli che apre il trench sui mezzi pubblici e mostra il fagiolino raggrinzito alle dodicenni che tornano da scuola.

FEDERICA PELLEGRINI: Ma basta basta basta bastaaaaaa ce la propinano ogni volta in ognidddddddddddoveeeeeeee ma bastaaaaaaa head and shoulder bastaaaaaa lei e la sua verve da pouf di Mondoconvenienza. Basta

ALBERTO TOMBA: Ed è subito Alex l’ariete film storico con Michelle Hunziker per cui ci fu grande scandalo per la mancata nomination agli Oscar di quell’anno.

RANDOM: Stonatello però che tenerezza. Vorrei andare al ballo di fine anno con lui e perdere la verginità in una stanza di un motel fatiscente dove mi deflorerà per vantarsi coi suoi amici e poi lasciarmi per sempre.

FASMA: Tutto sto autotune mi ha causato un prurito intimo che nemmeno Vagisil risolverà.

LA CLASSFICA

I MIEI 5 PREFERITI SONO MADAME, COLAPESCE E DI MARTINO, WILLIE PEYOTE, LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, MANESKIN.

Stanno per annunciare la classifica…

Un po’ interdetto comunico che si contendo la vittoria MANESKIN, FEDEZ MICHIELIN, ERMAL META……

I Ferragnez hanno già il televoto e a questo punto credo la vittoria in mano.

VINCE IL FESTIVAL SANREMO 2021

I MANESKIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!!!

SECONDI CLASSIFICATI FEDEZ MICHIELIN

TERZO ERMAL META

Sono davvero contento. Ho sempre dato voti alti ai Maneskin. Giovanissimi ma com la stoffa delle vere rockstar. Ora si vola all’Eurovision!!!!

Grazie agli amici di Gay.it per avermi dato la possibilità di stare insieme per uno dei festival che nel bene o nel male ricorderemo per sempre.

Buona Musica !

Daniel