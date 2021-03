Sanremo 2021, vincono i Maneskin davanti Fedez/Michielin – la classifica finale

2 minuti di lettura

La risalita record di Fedez e Francesca Michielin, 17esimi a inizio finale di Sanremo 2021 ma riusciti a scalare un’intera classifica. Merito anche di Chiara Ferragni, che sui social ha mobilitato 23 milioni di follower, tanto da suscitare la denuncia pubblica del Codacons. Ma non è bastato per far vincere al rapper la kermesse.

I Maneskin, 2° a X Factor, hanno infatti trionfato, tanto al televoto (53.5% dei voti) quanto nel conteggio finale della sfida a 3, con il 40.7% dei voti ottenuti, contro il 30.5% della coppia Fedez/Michielin e il 28% di Meta. Sono loro, i giovani romani, ad aver conquistato il 71esimo Festival, il primo e ci auguriamo ultimo in piena pandemia da Covid.

Secondi Fedez e Francesca Michielin, autori di una rimonta record, con Ermal Meta, per 4 giorni sempre primatista, alla fine arrivato terzo. Medaglia di legno per Colapesce DiMartino, con Irama quinto e Willie Peyote sesto, davanti ad Annalisa, Madame, Orietta Berti e Arisa. Anche quest’anno il Festival è sfuggito alle donne, evento che si ripete dal lontano 2014, anno di Arisa. Undicesimi i meravigliosi La Rappresentante di Lista, “queer duo” che si è fatto conoscere agli occhi del grande pubblico, con Noemi 14esima e Malika Ayane 15esima.

Prima del Festival i Maneskin, stasera sul palco con tutina color carne e corpi depilati appositamente nel pomeriggio, avevano parlato anche di orientamenti sessuali, con Ethan che si era definito “sessualmente libero“, Victoria “bisessuale” e Thomas “eterosessuale”, così come Damiano, definitosi però come “un curiosone. Domattina mi voglio svegliare e…“. Nel dubbio, saranno loro a rappresentarci all’Eurovision. Perché non puntare alla vittoria con 4 simili fenomeni da palcoscenico?

Premio Sala Stampa Mia Martini – Willie Peyote

Premio Lucio Dalla Sala Stampa Radio Tv e Web – Colapesce DiMartino

Premio Sergio Bardotti Miglior Testo – Madame

Premio Giancarlo Bigazzi Miglior composizione Musicale – Ermal Meta

Classifica Finale Sanremo 2021

26) Random

25) Aiello

24) Bugo

23) Gio Evan

22) Francesco Renga

21) Ghemon

20) Coma_Cose

19) Gaia

18) Fasma

17) Max Gazzè

16) Fulminacci

15) Malika Ayane

14) Noemi

13) Lo Stato Sociale

12) Extraliscio

11) La Rappresentante di Lista

10) Arisa

9) Orietta Berti

8) Madame

7) Annalisa

6) Willie Peyote

5) Irama

4) Colapesce DiMartino

3) Ermal Meta

2) Fedez e Francesca Michielin

1) Maneskin