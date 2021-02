Scarpe con tacco: must have per il guardaroba maschile

3 minuti di lettura

Nel 2021 i vestiti sono genderless e lo dimostra la nuova tendenza in tema di scarpe maschili, stivaletti con tacco alto, zeppe e platform altissime sono i must have esclusivo nel guardaroba dei più modaioli.

La voglia di sperimentare scelte meno canoniche, estreme e, diciamolo, non comodissime, ancor prima che nei negozi la possiamo già osservare grazie ad alcuni precursori a spasso per il mondo; dai designer più famosi, come Marc Jacobs, con le sue passeggiate per il parco in stivaletti con plateau anni 70 firmate Rick Owens, all’attore Jared Leto a cui piace scegliere i tacchi non solo per il red carpet; ma il nuovo trend sembrerebbe non escludere proprio nessuno, neanche le persone meno conosciute.

Mark Bryan, americano, vive in Germania dove lavora come responsabile del reparto di ingegneria robotica della sua azienda, grazie al suo profilo Instagram è diventato il caso del momento: dichiara apertamente la sua passione per i tacchi alti, sua moglie, le Porche e le belle donne.

Il sessantenne vanta una vera e propria collezione di décolleté col tacco a stiletto a cui non rinuncia neanche un momento, mixandole abilmente con pezzi maschili; grazie ai tacchi afferma di riuscire a smorzare il grigiore e la seriosità degli indumenti soprattutto per le occasioni lavorative.

Abbiamo fatto per voi una selezione delle scarpe maschili con tacco più belle proposte dai brand internazionali, i fashion victim potranno spaziare e scegliere tra soluzioni più soft con stivaletti moderatamente rialzati o modelli più estremi con plateau vertiginosi e tacchi dalle altezze importanti.

I più temerari ameranno sicuramente le proposte di Rick Owens, i suoi stivaletti genderless sono altissimi e con zeppa dal design anni 70, Stefano Pilati invece con i suo brand Random Identities ci propone stivali altissimi dalla platform più morbida, scamosciati in tinta unita o in fantasia animalier.

Coloro che volessero invece acquistare qualche centimetro in più ma si sentono decisamente più discreti, possono scegliere fra il modello squadrato di Gucci con fibbia dorata sul davanti o una linea più slim da rockstar bohémien

come quelli porpora di Sait Laurent; nuance bianco sporco e silhouette più concettuale per le scarpe proposte da Margiela e infine per gli sportivi, tacco futuristico e logato nelle scarpe modello calza come vuole Raf Simons.