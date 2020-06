Se non riesco a smettere di mangiare dolci, sto rovinando il lavoro fatto in palestra?

I dolci riescono a far cedere anche quello che più resiste alle tentazioni. Certamente un elevata quantità di zuccheri non e’ ottimale a fine salutistici e rischia di andare incontro al diabete, che colpisce gran parte della popolazione. Ed è anche per questo che spesso si fa la comparazione dolce = grasso.

Parliamo di dolci

Per molti il dolce rappresenta quel qualcosa che manca spesso alla fine di un pasto, come merenda, a colazione oppure semplicemente una voglia costante. Il terrore di tantissimi è che il fatto di mangiarne un pochino, anche che sia davvero poco, possa rovinare il lavoro fatto a casa o in palestra per costruirsi un fisico scolpito.

Tanti mesi, se non anni, di lavoro possono davvero esser messi in bilico da un singolo pasto altamente calorico e con quantità di carboidrati e grassi elevate?

Dolci = rovino il mio lavoro in palestra?

Ciò che io insegno nel mio metodo di allenamento e di vita e’ che bisogna allenarsi con costanza, progredendo con i carichi per aumentare la propria massa muscolare ed in automatico diminuire la percentuale di massa grassa.

Sappiamo che questo deve esser accompagnato da scelte alimentari intelligenti, cibi che apportino nutrienti al nostro corpo e che non siano processati. Ma non per questo bisogna considerare i dolci come uno sgarro o qualcosa che vada a rovinare tutto perché “fuori dagli schemi”.