Sharon Stone e Barbra Streisand, appello al voto LGBT negli USA: “Votate con Orgoglio, basta Trump” – VIDEO

Nel 2016 oltre il 50% degli aventi diritto al voto d’America dichiaratamente LGBT non avrebbero votato, contribuendo al clamoroso trionfo elettorale di Donald Trump ai danni di Hillary Clinton.

In quattro Stati chiave andati al tycoon per una manciata di voti, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida e New Hampshire, proprio l’assenza alle urne dei votanti LGBT avrebbe spinto Trump verso l’insperato successo. Il risultato? La presidenza più omotransfobica degli ultimi decenni. Ecco perché Barbra Streisand ha preso parte ad un video in cui si appella al voto LGBT, compatto, contro un Trump bis il prossimo novembre.

“Quando è troppo è troppo”, canta l’attrice premio Oscar (“Enough is enough”), lanciando un appello ricondiviso da Sharon Stone e presto diventato virale. Perché “errare humanum est, perseverare autem diabolicum”.