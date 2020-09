Si chiamava Harry Potter e ora, da donna transgender, ha cambiato nome in Ellen: il tweet alla Rowling è virale

Le sfuriate transfobiche di J.K. Rowling continuano a suscitare indignazione social, a dividere e a scatenare reazioni di vario tipo. I fan di Harry Potter sono da mesi sul piede di guerra, tanto dall’aver annunciato di voler boicottare le future fatiche letterarie della scrittrice britanniche, ma nelle ultime ore è un semplice tweet di una ragazza transgender ad aver rastrellato migliaia e migliaia di interazioni.

Ellen è infatti una donna MtoF che ha appena cambiato legalmente il proprio nome. Un tempo si chiamava Potter. Harry Potter. E no, non è uno scherzo, come dimostra il certificato da lei pubblicato.

“Sono nata con il nome di Harry Potter, prima che i libri venissero pubblicati, è stata solo una coincidenza ma è stato difficile vivere con un nome tanto famoso”, ha scritto Ellen. “Comunque, ho appena ottenuto l’approvazione della modifica del mio nome legale”.

La giovane, che ha scelto quel nome in omaggio al suo personaggio preferito del suo film preferito, Ellen Ripley di Alien, ha inviato il cinguettio alla stessa Rowling, che non ha ancora risposto alla ‘provocazione’. D’altronde la scrittrice porta avanti da mesi un’autentica guerra contro le donne transgender, con tanto di promozione ad un sito sfacciatamente transfobico e apprezzamenti nei confronti di centri riparativi per giovani transgender.