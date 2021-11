Siete prontə? Presto in Italia The Queer Indigo con una delle sue coven di orgoglio queer: intervista di Gay.it

5 minuti di lettura

Abbiamo incontrato Barry Brandon, l’influencer americano conosciuto sui social media come “The Queer Indigo” , che con più di 526.2K di follower sulle piattaforme social, cammina ogni giorno per l’uguaglianza e i diritti LGBTQ.

La notorietà raggiunta grazie ai suoi video virali lo ha portato in giro per il mondo ad organizzare le famose Coven, gruppi di persone che amano sfilare all’aperto secondo le coreografie, ideate sempre dalla stesso Barry; il primo dicembre arriverà anche a Firenze, e ci promette numerosi incontri WALK in alcune città italiane, siete pronti ad unirvi?

Conosciamolo meglio.

Chi è The Queer Indigo?

The Queer Indigo è essenzialmente un’estensione di me stesso, un umano queer che vive in modo impenitente e pubblicamente, tenendo conto dell’intersezionalità di chi sono, un bambino indigo chiarosenziente, queer, non conforme, 8 open-heart surgery surviving, frocio, queer poli orientato . Ah! Normalmente non elenco tutti i componenti della mia identità, ma per qualche motivo mi sentivo incline a farlo qui.

Come nasce The Queer Indigo?

Mi identifico come un bambino indigo, piuttosto strano nel mio essere, quindi ho deciso di creare un nome che fosse particolarmente adatto a chi sono come persona. Ho creato il mio handle su IG alcuni anni fa, penso che forse MAYBE 2018 e i video WALK sono iniziati nell’ottobre 2019.

Credo fermamente nell’importanza della visibilità e di quanto sia contagioso per coloro che non sono ancora stati introdotti alla cultura queer, vedere tante persone differenti essere se stesse, vivere ad alta voce e condividere le loro espressioni con il mondo. Spero di essere un mezzo di visibilità non solo per me stesso, ma per gli altri membri della comunità che vivono in tutto il mondo. Trovo che condividere il mio mondo, la mia visione, le esperienze e il punto di vista raccontato attraverso i miei viaggi e quelli che incontro, sia un importante riflesso di visibilità per coloro che vivono in spazi che non sono così queer oriented, per sentirsi un po’ più in contatto con gli altri membri della comunità, nella speranza che gli umani si sentano, forse, meno soli. Questi erano tutti i presupposti per la nascita di The Queer Indigo.

Come nascono le Coven?

Ci sono diverse tipologie di contenuti che pubblico sui social media. Alcuni sono maggiormente curati con gruppi più piccoli di umani. Gli incontri sono per chiunque e tutti coloro che desiderano partecipare. Pubblico le mie storie prima di arrivare in città e indico dove e quando incontrarci.

In genere si verificano nei fine settimana, il sabato o la domenica. Chiedo alle persone di indossare un certo colore, di solito è il nero, il motivo è che più persone hanno accesso ai vestiti neri, quindi questo è il modo per rendere facile e accessibile l’adesione alla maggior parte delle persone. Gli incontri sono aperti in modo che le persone possano unirsi, invitare chi vogliono e così partiamo da lì! Incoraggio tutti a indossare i tacchi, ma ovviamente non è obbligatorio.

Quando arrivano tutti, chiacchieriamo un minuto e ci presentiamo, io insegno il walkography e poi registriamo. E ‘così semplice! Cerco di filmare in spazi estremamente riconoscibili in modo che il pubblico possa vedere il potere della comunità e riconoscere dove siamo nel mondo. Mi è piaciuto molto camminare davanti alle chiese. E’ così problematico il rapporto tra la comunità LGBTQIA+ e la religione nel suo insieme che è un segno, almeno per me, di attivismo. Occupare spazio davanti a spazi che generalmente non vogliono che noi possiamo essere noi stessi.

Quale messaggio vuoi trasmettere organizzando le Coven per tutto il mondo?

Voglio trasmettere l’estrema importanza dell’“essere”. E quello che intendo dire è sapere consapevolmente che quasi ogni cosa che ti è stata detta o insegnata era una bugia. Non di proposito e per non farti del male intenzionalmente, anzi, al contrario, un inconsapevole passaggio di disinformazione. È così importante che noi, come esseri umani, rimuoviamo tutto ciò che abbiamo imparato e costruiamo noi stessi dal disimparare, fidandoci del nostro istinto e della nostra intuizione, così che possiamo diventare molto più forti quando rimuoviamo tutte le bugie che ci hanno inculcato. Credo che la maggior parte degli umani stia navigando inconsciamente. È così importante iniziare il lavoro per trovare il nostro vero sé, che per coincidenza, il più delle volte, è chi eravamo quando eravamo giovani prima che il mondo, la società, la cultura e la religione ci dicessero che ci sbagliavamo. Tutti nasciamo sapendo chi siamo e il mio messaggio è tornare a quello spazio e luogo.

Questa, secondo me, è la strada per la libertà, lo smantellamento e la rottura di anni di traumi trascorsi che possono spezzarsi. Tutto ciò succede quando puoi semplicemente essere.

Qual è stata la sfilata/passerella a cui sei più affezionato?

Un post molto recente. Con i miei amici Frank, Jacob e Iwrapping in un angolo di Città del Messico, a rallentatore. C’era qualcosa che ha davvero urlato il potere queer e credo che alla gente sia piaciuto parecchio, perché il video ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni su Tik Tok.

Mi è piaciuto molto anche svegliarmi a Madrid. Abbiamo girato il giorno del mio compleanno e quello stesso giorno, circa 2 ore dopo le riprese, c’è stata una protesta neonazista a Chueca, il quartiere gay, e il video è diventato virale perché eravamo così visibili solo poche ore prima. È stato ripubblicato da alcune pagine su IG ricevendo milioni di visualizzazioni, forse anche per la coincidenza temporale dei due eventi.

A Madrid abbiamo anche filmato solo un video super divertente per una festa di compleanno e adoro vedere la gioia di tutti, quindi questo è anche il mio momento clou. Ma onestamente ci sono circa 20 video che occupano davvero un posto speciale nel mio cuore per i ricordi della giornata e i momenti che ricordano le riprese del video. Mi emoziono ogni volta che ci si incontra perché riesco a conoscere così tanti membri della comunità nelle città che sto visitando, è un ’emozione che non invecchia mai.

Quale messaggio ti piacerebbe mandare ai lettori di Gay.it?

Sono onorato di tornare in Italia a dicembre! In realtà sono italiano e siciliano e ho la cittadinanza italiana attraverso i miei nonni. È il mio paese d’origine e anche se ci sono stato solo 4 volte per diverse settimane, questa è la prima volta che verrò per creare contenuti, e ospitare incontri e sono oltre l’estasi! Atterro a Firenze il primo dicembre e organizzerò incontri WALK in alcune città d’Italia.

Di recente ho letto che il Senato in Italia ha respinto una legge per proteggere gli esseri umani LGBTQIA+. Spero di dimostrare, in qualche modo, di creare dei contenuti che fungano da attivismo verso queste leggi, o almeno attirino un po’ di attenzione e mettano in luce l’importanza della tutela dei diritti dei membri della comunità.

https://www.instagram.com/thequeerindigo/

https://linktr.ee/thequeerindigo