Madrid prima capitale europea con una bandiera rainbow in piazza 365 giorni l’anno

Plaza Pedro Zerolo, nel quartiere madrileno di Chueca, avrà la prima bandiera rainbow stabile issata dal comune della città. Secondo la Global Diverse Association sarà la prima capitale europea ad issare una bandiera arcobaleno in piazza 365 giorni l’anno.

La bandiera sarà installata definitivamente dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione che stanno per iniziare. Il pennone che la vedrà sventolare sarà alto 10 metri. Un’iniziativa incoraggiata dall’ondata di omotransfobia che si è inaspettatamente abbattuta sulla Spagna negli ultimi mesi, e in particolare sa Madrid, con manifestazioni di piazza andate in scena proprio a Chueca, celebre guartiere queer della città.

La vicesindaca Begoña Villacís ha dichiarato: “Madrid è libera perché si può andare in giro mano nella mano con chi si vuole, si può baciare e sposare chiunque”. Un centinaio di persone hanno partecipato all’evento di presentazione della bandiera in piazza, tra cui rappresentanti di Más Madrid e del gruppo misto Recupera Madrid, nonché il portavoce del Partito socialista municipale Mar Espinar, che ha assicurato che la bandiera LGTBI rappresenta la diversità, la tolleranza e, “in breve, cosa è Madrid”.

Tra gli interventi anche quello del vicedirettore dell’Ufficio del Parlamento europeo di Madrid, Juergen Foecking, che ha ricordato la risoluzione approvata poche settimane fa in Europa: “Un risoluzione sui diritti LGTBI che chiede che alle famiglie omosessuali e ai loro figli siano garantiti gli stessi diritti delle famiglie eterosessuali in tutti i Paesi dell’Unione”.

Nei mesi scorsi Madrid ha inaugurato anche una piazza in omaggio a Raffaella Carrà.

Foto cover: DiversaGlobal