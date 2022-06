Simon Callow replica a Tom Hanks: “Pericoloso pensare che solo un attore gay possa interpretare un ruolo gay”

2 min. di lettura

Hanno fatto clamore le parole di Tom Hanks, da ieri di nuovo nei cinema d’Italia grazie ad Elvis. La scorsa settimana l’attore, 29 anni fa strepitoso negli abiti del protagonista in Philadelphia, ha confessato che oggi come oggi quel ruolo non gli verrebbe mai proposto, giustamente a suo dire, in quanto eterosessuale. A detta di Hanks, che vinse l’Oscar come miglior attore grazie a quella strepitosa prova recitativa, il pubblico di oggi “non accetterebbe l’inautenticità di un uomo etero che interpreta un uomo gay“.

Parole che seguono un ampio dibattito che ad Hollywood va avanti da anni, a cui non vuole prendere parte Simon Callow, 73enne attore, regista e sceneggiatore britannico, gay dichiarato e visto in decine di film come Maurice, Quattro matrimoni e un funerale, Amadeus Ace Ventura 2, Shakespeare in Love, Il Fantasma dell’Opera e Vittoria e Abdul.

Callow ha definito l’idea di Hanks come “pericolosa“. Intervistato da GB News, l’attore ha precisato: “Pensa a tutte le meravigliose interpretazioni di persone non gay che abbiamo potuto ammirare: John Hurt, Daniel Day Lewis, Jake Gyllenhaal e Heath Ledger in Brokeback Mountain. Voglio dire, questi sono tutti per quanto ne so, attori eterosessuali che hanno messo in scena spettacoli credibili e illuminanti, assolutamente convincenti”. “Sebbene sia gay, questo non mi qualifica per interpretare tutti i diversi tipi di persone gay che ci sono. È un’idea molto semplice e pericolosa che puoi interpretare solo qualcuno che sei veramente. Quindi, penso che sia una cosa terribilmente importante da sottolineare, essere attori riguarda l’immaginazione, la creazione di personaggi”.

Più avanti nell’intervista, Callow ha precisato come l’idea che “solo le persone che sono qualcosa potrebbero e dovrebbero interpretare quel qualcosa“, non sia propriamente una visione “illuminata”.

“È una cosa limitante. Uccide l’immaginazione, uccide la liberazione che provi come attore quando interpreti qualcun altro. Quindi, penso che Tom Hanks sia un uomo molto gentile e premuroso che stava cercando di allearsi ad un’idea comprensiva, ma è pericolosa, dal mio punto di vista.”

Come dar torto a Simon?

