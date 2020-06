Siracusa si tinge d’Arcobaleno per celebrare il Pride

Arcigay Siracusa e Stonewall GLBT Siracusa, di comune accordo con tutte le associazioni coorganizzatrici e copromotrici del Siracusa Pride 2020 annullato causa Coronavirus, hanno comunque colorato simbolicamente la città d’arcobaleno, per ricordare a tutte e tutti che l’orgoglio e la lotta per i diritti non si fermano e sono inarrestabili.

“Un mondo senza Pride – ha sottolineato la presidente di Arcigay Siracusa, Lucia Scala, a OraNews – sarebbe un mondo in cui valori come accettazione e inclusione delle differenze, siano queste sessuali e di genere, starebbero alla base di ogni civiltà democratica. Ma questo non è il mondo in cui viviamo. Se da una parte viviamo in una società in cui “pensiamo” la democrazia regna sovrana, dall’altra parte assistiamo al quotidiano e imbarazzante stupro dei diritti di tutta la comunità lgbt+, e non solo. Quest’anno ricorre il 51esimo anniversario dei moti di Stonewall. 51 anni dal primo Pride. 51 anni di battaglie e rivendicazioni. Un arco di tempo abbastanza lungo per credere di aver raggiunto traguardi importanti. E in parte è così. Alcuni Paesi hanno fatto passi da giganti nel riconoscimento dei diritti della comunità lgbt+, il matrimonio tra persone dello stesso sesso è uno di questi, mentre in altri Paesi l’omosessualità è considerato un reato capitale. Il Pride esiste per questo. Per ricordare quello che è il nostro passato, per cambiare il nostro presente e per migliorare il nostro futuro”.