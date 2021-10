Skin presto mamma, è virale la foto di LadyFag incinta: “Non pensavo che alla mia età sarebbe mai successo”

< 1 minuto di lettura

Ormai ci siamo. Quasi. Skin, pseudonimo di Deborah Anne Dyer, famosa leader della band londinese Skunk Anansie, sarà presto mamma insieme all’amata Rayne Baron, 45enne in arte LadyFag, felicemente incinta. Sul suo account Instagram Rayne ha pubblicato una bellissima foto con il pancione in evidenza, teneramente accarezzato dall’ex giudice di X Factor.

“È strano, non pensavo che alla mia età e nella mia vita sarebbe mai successo. È molto eccitante”, ha confidato Skin a Ok! Magazine. 54 anni, la cantante è a dir poco felice per questa prima inattesa volta. “Ci mancano due mesi. È eccitante, sto per diventare madre e sto cercando di fare il più possibile adesso, perché una volta nato il bambino non farò nient’altro per un po'”.

“Non ho mai voluto avere un bambino da sola, nel mio corpo”, ha confidato Skin. “Ma mi piace che qualcun altro lo faccia con me”. Al suo fianco l’amata Baron, diventata ufficialmente sua fidanzata lo scorso anno. Ad avvicinare ulteriormente le due donne la convivenza forzata del lockdown, che Skin ha definito “un vero test”. “Molte coppie sono scoppiate, perché in due mesi di isolamento hanno capito di essere troppo diverse. Molte altre persone, invece sono come me, si sono fidanzate. E ha funzionato!!”.

Il sesso del bambino di Skin e LadyGag non è stato ancora rivelato, ma il nascituro dovrebbe arrivare entro Natale. Quale miglior regalo per archiviare il 2021.