Skin diventa mamma, l’amata Ladyfag è incinta

Da quasi un anno annunciate spose, la 54enne Skin, leader della band londinese Skunk Anansie, e l’amata Lady Fag saranno mamme. Quest’ultima è incinta, come svelato sui social dall’ex giudice di X Factor. Insieme da 4 anni, Skin e la scrittrice si sono ufficialmente fidanzate lo scorso settembre, con le nozze rinviate causa Covid-19.

Deborah Anne Dyer, questo il vero nome di Skin, è stata “sposata” per 2 anni con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario Sam Wyly, dal 2013 al 2015. Nozze mediatiche e non valide, essendosi sposate all’epoca a Castel Campo in Trentino-Alto Adige. In quegli anni in Italia non c’erano neanche le unioni civili. Già all’epoca la cantante rivelò l’intenzione di avere dei figli. Ora quel sogno diventerà realtà.

L’ultimo suo album con gli Skunk Anansie è datato 2016, mentre l’ultimo progetto da solista addirittura 2006. Nel 2015 la prima e ultima partecipazione a X Factor Italia come giudice. Ma ora Skin ha decisamente altro a cui pensare. Auguri ad entrambe le future mamme!