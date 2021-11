Specchi 3D al tramonto, la più romanticamente ingegnosa proposta di matrimonio dell’anno

< 1 minuto di lettura

Negli ultimi anni abbiamo visto proposte di matrimonio di ogni tipo, tra flashmob e dolci sorprese, ma quanto ideato da Ben Bartlett non ha eguali. Dottorato di Ricerca in fisica applicata a Stanford, Ben ha stampato in 3D una matrice di specchi per fare im modo che al tramonto la luce del sole facesse magicamente comparire sulla spiaggia la proposta all’amato.

“Siamo entrambi due grandi secchioni e volevo fare qualcosa di unico per la mia proposta di nozze, quindi ho progettato e stampato in 3D una matrice di specchi affinché facesse la domanda al posto mio“, ha scritto Ben su Reddit. “Gli specchi erano angolati in modo tale che poco prima del tramonto nel giorno del nostro ottavo anniversario, riflettessero la luce del sole al tramonto sulla sabbia per sillabare ‘MARRY ME?’“.

Quanto studiato da Ben è perfettamente riuscito, come documentato su Instagram dal futuro fisico. Nelle immagini si vede anche lo specchio esagonale ideato dal giovane, con il promesso sposo che ha risposto con un gigantesco “Sì!“, scritto a mano sulla sabbia. Per chiunque volesse replicare l’ingegnosa proposta di nozze, Bartlett ha pubblicato anche le istruzioni e il codice open source del progetto su Github, ma è evidente come siano rischieste competenze di un certo tipo per riuscire nell’impresa. Al suo interno, infatti, trovano spazio termini come “cianoacrilato”, “angolo di incidenza” e “algoritmi di corrispondenza”. Non propriamente romanticissimi, ma è chiaramente il risultato finale a trionfare.