Stanley Tucci rivela: “Ecco come ho scelto Colin Firth come mio grande amore nel film Supernova”

Da tempo si parla di Supernova, film diretto da Harry Macqueen con protagonisti Stanley Tucci e Colin Firth, impegnati in un drama d’amore a tinte LGBT. Dopo lunga attesa, la pellicola verrà presentata domani in anteprima mondiale al San Sebastián International Film Festival, prima di sbarcare al Zurich Film Festival e al London Film Festival, con Tucci e Smith negli abiti di due uomini che stanno insieme da 20 anni, Sam e Tusker, a bordo di un vecchio camper per le strade del Regno Unito.

Tusker soffre di demenza senile, con l’amore nei confronti di Sam che va ad incrociare la malattia. A detta di Deadline, il film potrebbe finalmente presentare due personaggi dichiaratamente gay in una trama che non guarda unicamente alla loro omosessualità. Il quasi 60enne Tucci, 2 mogli, 5 figli e più personaggi gay nel suo passato cinematografico, ha confessato di aver personalmene scelto il proprio partner cinematografico, Firth.

“Nel film ci sono solo queste due persone, ma l’ambientazione fa da sfondo con il suo bellissimo vuoto e i suoi vasti spazi, in contrasto con questo minuscolo camper in cui i due vivono”, ha detto Firth a Deadline. “Sono solo loro due e tutto dipende dai sentimenti di una persona per l’altra. Per tutte le considerazioni e le controversie che il film potrebbe abbracciare, alla fine molte di queste domande riguardano l’amore, ed è questo il vero obiettivo”.

Colin e Stanley si conoscono da tempo, e quando il regista ha presentato lo script a Tucci, quest’ultimo gli ha subito consigliato Colin come suo compagno di set. I due avevano già girato insieme Conspiracy.

“L’ho conosciuto e siamo subito andati d’accordo”, ha rivelato Macqueen ricordando il suo primo incontro con Tucci. “Mi ha detto, ‘Possiamo parlare di chi reciterà al mio fianco? Hai pensato a Colin Firth, potrei fargli avere la sceneggiatura?’. Ovviamente gli ho risposto: “Sarebbe fantastico”. E lui mi ha detto: “Bene, perché gliel’ho data ieri, lui l’ha letta, la adora e vuole conoscerti”.

“Pensavo che la tua sensibilità fosse quella giusta, e ho pensato di aver bisogno di un grande attore con cui farlo, e quell’attore sei tu”, ha detto Tucci a Firth nel provare a convincerlo. “Inoltre, poiché sei mio amico e ci conosciamo così bene, tutto ci porta a questo, a una storia che forse due attori che non si conoscono non potrebbero girare.”

Immancabile la polemica sulla scelta di due attori dichiaratamente eterosessuali nei panni di due personaggi gay.