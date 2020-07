Stasera in Tv, “Scusate se esisto!” con Raoul Bova e Marco Bocci gay al cospetto di un’esilarante Paola Cortellesi

Prima serata Rai a tinte LGBT grazie a “Scusate se esisto!” (Rai 1, ore 21:25), commedia del 2014 diretta da Riccardo Milani con protagonisti Paola Cortellesi e Raoul Bova, di nuovo fianco a fianco 3 anni dopo gli ottimi risultati di Nessuno mi può giudicare.

In “Scusate se Esisto!” la Cortellesi è Serena, architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di successi professionali all’estero decide di tornare a lavorare in Italia perché ama il suo paese. Nell’avventurosa ricerca di un posto di lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo… o così pare. Nel frattempo incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che Francesco, papà di un bimbo, sia gay. Tra i due nasce un rapporto intenso, tanto da diventare la coppia perfetta. Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro.

La pellicola, che vede Marco Bocci negli abiti dell’effeminato Nicola, gioca con gli stereotipi di genere, strappando non poche risate grazie ad una sceneggiatura leggera ma mai idiota, anzi, e all’affiatamento di due attori ormai rodatissimi l’uno accanto all’altra. Campione d’incassi del 2014 con 5 milioni e mezzo di euro incassati, Scusate se esisto dovrà vederselo con il gran finale di Temptation Island su Canale 5. Per chi cercasse altro dal docu-reality Mediaset, un’ottima alternativa.