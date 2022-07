Stranger Things 4 volume 2, il quasi coming out di Will è una dolce carezza all’amico tanto amato – VIDEO

< 1 min. di lettura

Sin dalla primissima stagione i fan di Stranger Things si interrogano sulla presunta omosessualità di Will, con il passare degli anni lentamente sempre più orientata ad emergere. Se con il volume 1 della 4a stagione il rapporto tra Will, interpretato da Noah Schnapp, e Michael “Mike” Wheeler, interpretato da Finn Wolfhard, era visibilmente andato oltre la semplice amicizia, con le ultime puntate fiume sbarcate su Netflix lo scorso 1 luglio qualsiasi ‘dubbio’ è dolcemente precipitato.

In auto alla disperata ricerca di Undici, Will lascia trasparire il suo malessere nei confronti dell’amico, segretamente amato. Il giovane gli mostra un disegno in cui Mike guida l’intero gruppo di amici con un’armatura e uno scudo su cui c’è disegnato un enorme cuore.

“Senza il cuore crolleremmo tutti, anche Undi. Soprattutto Undi”, sottolinea Will. “In questi ultimi mesi si è sentita così persa senza di te, lei è così diversa dalle altre persone. E quando sei diverso può capitare di sentirti sbagliato. Ma tu le fai sentire che non è affatto sbagliata e che la diversità la rende migliore. Questo le dà il coraggio di lottare. Undi ha bisogno di te, e sarà sempre così”.

Un consiglio da amico difficile da digerire, tanto da voltarsi e scoppiare a piangere, mentre suo fratello Jonathan, alla guida del pick-up, intuisce il segreto del dolce Will, a tal punto da chiedergli successivamente di tornare a confidarsi con lui. Una storia d’amore impossibile, quella tra Will e Mike, che nel corso della 5a e ultima stagione potrebbe vedere il primo trovare la forza per fare definitivamente coming out in famiglia e con gli amici, se non addirittura un coetaneo con cui far felicemente e serenamente coppia.

