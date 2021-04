TATU, Yulia Volkova si candiderà alle elezioni 2021 con il partito di Putin

2 minuti di lettura

La Tatu Yulia Volkova potrebbe ottenere un posto all’interno del Parlamento russo, alle prossime elezioni di settembre 2021. La cantante – 20 anni fa esplosa insieme a Lena Katina facendo credere a tutti di essere una coppia – ha giurato fedeltà a Russia Unita, ovvero il partito di Vladimir Putin oggi al governo.

Al The Sun, la Tatu Yulia: “Ho fatto il primo passo”. Ma è sicura che non ci saranno ostacoli alla sua corsa alla Duma, perché gli avversari politici “non ci raggiungeranno“. La notizia è stata poi confermata anche dal vice segretario di Russia Unita, Sergei Perminov:

Yulia Volkova sta partecipando. Siamo un partito aperto – invitiamo tutti a partecipare alla nostra procedura di selezione, candidati audaci, interessanti, brillanti, onesti, professionali. La gente deciderà chi è degno di rappresentarli alla Duma di Stato.

L’orientamento sessuale della “Tatu” Yulia Volkova

Le Tatu sono state oggetto di critiche e polemiche da parte dei conservatori russi per i loro baci appassionati durante i concerti. Ma si parla di due decenni fa.



In Italia ricordiamo il bacio al Festivalbar del 2002, trasmesso su Italia Uno nonostante le richieste di censura da parte delle stesse associazioni che oggi attaccano il ddl Zan. Sempre nel nostro paese, nel 2003 la loro partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di ospiti venne cancellata all’ultimo, per “paura” che si scambiassero baci ed effusioni in diretta.

Le Tatu sono diventate famose non solo per il successo ottenuto con le loro canzoni, prima fra tutte “All The Things She Said“, del 2002. A stuzzicare l’interesse mediatico era anche il vociferare che tra Yulia e Lena ci potesse essere una relazione sentimentale. Durante le varie interviste le due non hanno mai fatto coming out, sviando le domande o dicendo che a loro non piacevano le etichette.

Le giravolte di Yula

Solo nel 2013 Yula ha fatto coming out come bisessuale, a un sito LGBT russo:

Mi piacciono ancora i ragazzi e le ragazze. Anche il mio attuale marito Volodya, seduto di fronte a me, confermerebbe che conosce le mie storie con le ragazze. Per me, questo è un problema attuale. Di recente, ho avuto una ragazza che mi piaceva … Non sono nemmeno gli echi del passato, questo è ciò in cui vivo adesso.

Nonostante ciò, non accetterebbe mai un figlio omosessuale:

Sì, lo condannerei perché credo che un vero uomo debba essere un vero uomo … un uomo non ha il diritto di essere un fr*cio. Due ragazze insieme – non è la stessa cosa di due uomini insieme. Mi sembra che le lesbiche siano esteticamente molto più belle.

Ma, sottolinea, non ha nulla contri le persone gay, poiché sono sempre meglio di assassini, ladri e tossicodipendenti. Un profilo perfettamente in linea con l’attuale politica russa.

cover: Okras