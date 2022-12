Taylor Small, la rappresentante trans* del Vermont si è fidanzata sul prato della Casa Bianca

0:00 Ascolta l'articolo

Classe 1994, Taylor Small è la rappresentante dello Stato del Vermont alla Camera dal 2021. Prima rappresentante apertamente transgender del suo Stato, nonché quint* del Paese, Small si è ufficialmente fidanzata con l’amato Carsen la scorsa settimana. E non in un luogo qualunque.

Mentre Joe Biden firmava il Respect for Marriage Act per tutelare il matrimonio egualitario dinanzi ad una Casa Bianca colorata d’arcobaleno, Taylor e Carsen si sono promessi in matrimonio proprio sul pratone della residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti. Le foto dei due, felici e teneramente abbracciati con la Casa Bianca “arcobaleno” alle loro spalle, sono presto diventate virali.

“Caro signor presidente, grazie per aver rispettato il matrimonio“, ha scritto Taylor sui social. “E grazie a coloro che per decenni hanno instancabilmente lavorato in prima linea per portarci fino a questo momento di festa“, ha aggiunto Small, prima di ufficializzare il fidanzamento. Dopo 4 anni di coppia, Carsen le ha chiesto la mano.

“Ovviamente ho detto di sì, non riuscivo a pensare a un modo più appropriato per festeggiare questo momento. Ti amo, Carsen“, ha concluso Taylor, che è responsabile dell’istruzione (ed ex direttrice del programma Salute e benessere) presso il Pride Center del Vermont.

Small ha lavorato con il Dipartimento della salute del suo Stato e in precedenza nel campo della salute mentale presso l’Howard Center e i Northwestern Counseling and Support Services, sostenendo i giovani senzatetto con Spectrum Youth and Family Services. Attraverso il suo alter-ego drag, Nikki Champagne, ha promosso le biblioteche locali e l’alfabetizzazione dei più giovani, ospitando raccolte fondi per aiutare a sostenere le organizzazioni no-profit del Vermont. In questo 2022 è stata nominata Personaggio Politico dell’anno da One Young World, ricevendo l’ambito premio a Manchester, lo scorso settembre, insieme ad altri quattro giovani politici provenienti da tutto il mondo.

© Riproduzione Riservata